Działka na Zatorzu pod młotek

(fot. Michał Skroboszewski)

674,5 tysiąca złotych (plus VAT) jest warta działka przy ul. Kilińskiego, którą chcą sprzedać władze miasta pod zabudowę usługową i mieszkaniową. Potencjalny nabywca będzie musiał rozpocząć tutaj inwestycję najpóźniej do końca przyszłego roku i zakończyć ją do 31 grudnia 2023 roku.

Działka przy ul. Kilińskiego ma powierzchnię prawie 0,4 hektara, jest uzbrojona w media komunalne, ale nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Dzisiaj przebiega przez nią ścieżka, którą mieszkańcy Zatorza skracają sobie drogę w kierunku ul. Łódzkiej. - Z uwagi na fakt, iż najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, jak również istniejąca zabudowa usługowa, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową i/lub mieszkaniową – czytamy w ogłoszeniu przetargowym na stronie Urzędu Miejskiego. Licytacja działki odbędzie się 23 marca w ratuszu. Cenę wywoławczą urzędnicy ustalili na 674,5 tys. złotych (plus VAT). Zwycięzca przetargu będzie musiał rozpocząć inwestycję najpóźniej do końca przyszłego roku i zakończyć ją do 31 grudnia 2023 roku.

RG