Działki po leśnej bazie pod młotek

Miasto chce sprzedać dwie niezabudowane działki przy ul. Królewieckiej, przy skrzyżowaniu z Okrężną, które w sumie mają niewiele ponad hektar powierzchni. Cena wywoławcza – 811 tys. złotych plus VAT.

Na tej nieruchomości przed laty mieściła się baza Ośrodka Transportu Leśnego, wykorzystywana przez Nadleśnictwo Elbląg. Budynki zostały jednak rozebrane.

Dwie niezabudowane, uzbrojone, działki znajdują się w granicach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w sąsiedztwie ogródków działkowych i zabudowy usługowo-przemysłowej. Są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu usługi nieuciążliwe dla środowiska.

Cena wywoławcza nieruchomości to 811 tys. złotych (plus VAT). Licytacja ma odbyć się 7 grudnia. Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działek do końca 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2026 r.