Działki po zlikwidowanej placówce resocjalizacyjnej zlicytowane

Za ponad 1.4 mln zł wylicytowane zostały dwie działki w Kamionku Wielkim (gm. Tolkmicko) po zlikwidowanym przez władze powiatu w marcu ubiegłego roku Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Do przetargu stanął tylko jeden przedsiębiorca.

Chodzi o dwie działki o łącznej powierzchni ponad 8500 m kw. Cena wywoławcza za obie wynosiła 1 mln 451 tys. 400 zł. - Dojazd do działek nr 599 i nr 601 z drogi wojewódzkiej nr 503 poprzez działkę nr 596 drogą z płyt betonowych (trylinka). Działki o kształcie nieregularnym, zabudowane budynkami niemieszkalnymi, zagospodarowane i częściowo ogrodzone. Działki są uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, telekomunikacyjną oraz w lokalny ciepłociąg – czytamy m. in. w dokumentach przetargowych.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tolkmicko działki są oznaczone jako teren usług publicznych. - Dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej wyłącznie jako towarzyszące funkcji usług publicznych - czytamy w ogłoszeniu w BIP.

Do przetargu stanęła jedna firma: Zbigniew Gwoździewiecz Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, która zaoferowała kwotę 1.465. 920 zł. - Zarząd powiatu elbląskiego zaakceptował wynik przetargu i rozpoczynamy ustalenia co do wyboru kancelarii notarialnej - mówi Maciej Romanowski, starosta elbląski.

Akt notarialny pomiędzy powiatem a przedsiębiorcą ma zostać zawarty w terminie do trzech miesięcy. Przypomnijmy. 31 marca ubiegłego roku radni powiatu elbląskiego zlikwidowali Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim, całodobową placówkę resocjalizacyjną dla chłopców. Powodem takiej decyzji, jak wyjaśniał wówczas wicestarosta powiatu elbląskiego, było wstrzymanie skierowań wychowanków do Kamionka Wielkiego, a tym samym jego kłopoty finansowe. MOW dysponował 96 miejscami, ale od lat odnotowywał spadek liczby wychowanków - na przykład w 2021 roku w placówce przebyło jedynie 31 wychowanków. Z ostatnim dniem sierpnia 2023 roku MOW zakończył działalność, a jego majątek przejął powiat. Podjętą w sierpniu br. roku uchwałą radni wyrazili zgodę na sprzedaż dwóch działek, które wchodziły w jego skład.