Działki pod kolejne mieszkania

4,1 mln złotych netto wynosi cena wywoławcza działek o łącznej powierzchni ponad hektara między ul. Warszawską i Szańcową. Władze miasta dzisiaj wystawiły ją na sprzedaż. To oferta dla dewelopera, który będzie mógł tu wybudować osiedle mieszkaniowe.

Przetarg odbędzie się 14 lutego w Ratuszu Staromiejskim. Na sprzedaż wystawiony jest kompleks działek, na której przez wiele lat mieściły się komisy i warsztaty samochodowe. W sumie 1,1 hektara powierzchni, w tym grunt wyceniono na 3,2 mln zł netto, a istniejące zabudowania gospodarcze (w sumie 8 budynków) na 929 tys. zł. Jest on objęty planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu mieszkaniową zabudowę wielorodzinną z podziemnymi i naziemnymi parkingami.

Z uwagi na lokalizację działki wysokość zabudowy nie może przekroczyć 5 kondygnacji (maksymalnie25 m), a zabudowa działki nie może przekroczyć połowy jej powierzchni, a co najmniej 30 procent ma zająć zieleń.

„Nabywca nieruchomości zobowiąże się do rozpoczęcia zabudowy w terminie do 31 grudnia 2024 r. i zakończenia zabudowy w terminie do 31 grudnia 2027 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie wszystkich budynków w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami” - czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Wspomniany teren, administrowany przez Zarząd Budynków Komunalnych, opuścili już dotychczasowi najemcy, którzy prowadzili tutaj działalność gospodarczą. Istniejące budynki prawdopodobnie czeka rozbiórka, by mogło tu powstać osiedle mieszkaniowe.