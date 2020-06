Działki przy Chrobrego na sprzedaż

Czy miasto znajdzie dewelopera, który będzie zainteresowany kupnem kompleksu działek przy ul. Chrobrego? Na przetarg wystawiono właśnie 12 nieruchomości, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, wartych w sumie prawie 1,5 miliona złotych plus VAT.

Pierwszą próbę sprzedaży działek w obrębie ulic: Chrobrego, Kruczej i Sokolej miasto podjęło w ubiegłym roku, ale bez skutku. Teraz procedura przetargowa prowadzona jest od początku, a z zapisów oferty usunięto obowiązek budowy przez potencjalnego nabywcę budowy utwardzonej nawierzchni ulicy Żurawiej, co zwiększało koszty inwestycji o ponad 2 miliony złotych.

Przetarg na sprzedaż 12 działek znajdujących się przy ul. Chrobrego, Kruczej i Sokolej, o łącznej powierzchni ponad 10 tys. m kw., odbędzie się w ratuszu 17 sierpnia. Cena wywoławcza tego kompleksu to 1 milion 454 tys. złotych (plus VAT). Działki są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, w ich pobliżu przebiegają media komunalne, ale nabywcę czekają też inne dodatkowe wydatki.

- Warunkiem niezbędnym dla możliwości rozpoczęcia przez Nabywcę realizacji inwestycji jest doprowadzenie własnym staraniem i na własny koszt, w porozumieniu i we współpracy z EPWiK, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na tym terenie. Szacunkowy koszt tego zadania może wynieść około 1,1 mln złotych” - czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia inwestycji do końca 2023 roku i jej zakończenia do końca 2025 r. co najmniej w stanie surowym zamkniętym.