E-wizyta w ZUS w sprawie emerytur i rent międzynarodowych

Pracowałeś za granicą i zbliżasz się do wieku emerytalnego? Zastanawiasz się, czy otrzymasz polską czy zagraniczną emeryturę? A może starasz się o rentę międzynarodową? Teraz w tych sprawach możesz skonsultować się z ekspertem ZUS poprzez wideorozmowę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił e-wizyty w zakresie emerytur i rent międzynarodowych.

Obecnie ZUS wypłaca ponad 235 tys. zagranicznych emerytur i rent. Osób, które pracowały przez część swojej kariery zawodowej za granicą, jest coraz więcej.

– Stąd też nowa usługa dla naszych klientów, czyli możliwość wideorozmowy z pracownikiem ZUS w zakresie świadczeń międzynarodowych. Zanim złożymy wniosek, bądź zaczniemy kompletować dokumenty, warto wcześniej skonsultować się z nami, by wyjaśnić ewentualne wątpliwości i otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące świadczenia za pracę w różnych krajach. Teraz jest to wyjątkowo łatwe, bo w swojej sprawie można porozmawiać z pracownikiem przez internet, bez wychodzenia z domu” - informuje Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Wystarczy telefon z dostępem do internetu

E-wizytę rezerwujemy poprzez stronę internetową. Aby można było odwiedzić ZUS online, wystarczy komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem. W przypadku świadczeń międzynarodowych należy wybrać temat wideorozmowy „Emerytury i renty międzynarodowe”. Warto pamiętać, że poszczególne oddziały ZUS obsługują sprawy z różnych krajów, dlatego najlepiej już na tym etapie wybrać odpowiednią placówkę zajmującą się realizacją umów międzynarodowych.

Lista oddziałów i przypisanych do nich krajów:

• Oddział ZUS w Bydgoszczy - Włochy;

• Oddział ZUS w Chrzanowie - Belgia;

• Oddział ZUS w Gdańsku – Wielka Brytania;

• Oddział ZUS w Częstochowie – Wielka Brytania;

• Oddział ZUS w Krakowie - Holandia;

• Oddział ZUS w Lublinie - Irlandia;

• I Oddział ZUS w Łodzi – Cypr, Grecja, Malta, Kanada, Korea Południowa, Quebec,

• Oddział ZUS w Nowym Sączu – Czechy, Słowacja, Australia,

• Oddział ZUS w Opolu – Niemcy;

• Oddział ZUS w Elblągu – Niemcy;

• Oddział ZUS w Wałbrzychu – Niemcy;

• Oddział ZUS w Płocku – Niemcy;

• Oddział ZUS w Rzeszowie – Hiszpania, Portugalia; Ukraina, Mołdawia, Mongolia,

• Oddział ZUS w Szczecinie – Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja;

• Oddział ZUS w Tarnowie – Austria, Lichtenstein, Słowenia;

• Oddział ZUS w Toruniu - Dania, Szwajcaria, Węgry;

• I Oddział ZUS w Warszawie – Bułgaria, Chorwacja, Francja, Luksemburg, Rumunia, USA, Macedonia Północna, Czarnogóra, Serbia, Bośnia i Hercegowina.

Jak połączyć się z ekspertem ZUS

Numer telefonu i adres email, który klient podaje podczas rezerwowania e-wizyty, będzie potrzebny do kontaktu z nim. Dzień przed spotkaniem na podany numer telefonu osoba umawiająca się na wideorozmowę otrzyma sms z przypomnieniem o niej, natomiast w dniu e-wizyty, na godzinę przed spotkaniem, otrzyma maila, w którym będzie link do rozmowy.

- To klient inicjuje rozmowę z ekspertem ZUS. Umówionego dnia i o konkretnej godzinie musi on wejść na podany w emailu link i dopiero wówczas nastąpi połączenie online z pracownikiem ZUS. Jeśli chcemy uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, koniecznie trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty - dodaje Ilukiewicz

Więcej szczegółów na temat e-wizyty w ZUS można uzyskać pod adresem.