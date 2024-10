Elbląg chce kupić 10 nowych tramwajów

Władze miasta ogłosiły przetarg na dostawę 10 nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów. Mają być klimatyzowane i wyposażone w biletomaty. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 21 listopada.

- Nowe tramwaje to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu pasażerów i motorniczych. Postępowanie obejmuje dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych wieloczłonowych, jednokierunkowych, niskopodłogowych albo częściowo niskopodłogowych tramwajów, z kabiną motorniczego w przedniej części oraz stanowiskiem sterowniczym z tyłu tramwaju. Długość tramwajów, mierzona razem ze zderzakami, ma być nie mniejsza niż 19 000 mm i nie większa niż 24 000 mm. Tramwaje mają być klimatyzowane i wyposażone w biletomaty – informuje Biuro Prasowe Prezydenta Elbląga.

Zwycięzca przetargu będzie też zobowiązany do dostawy wyposażenie niezbędnego do wykonywania przeglądów i napraw tramwajów, dostawy części zamiennych do napraw, dostawę dokumentacji technicznej wraz z oprogramowaniem i licencjami, a także do przeszkolenia pracowników z ich obsługi.

Oferty zainteresowane firmy mogą składać do 21 listopada. Wtedy też poznamy, ile dostawa 10 tramwajów może kosztować. Zakup tramwajów ma być sfinansowany z funduszy europejskich, o które prezydent Elbląga będzie aplikował do programu Polska Wschodnia. Z tego programu miasto planuje pozyskać w sumie 184 mln zł, również z przeznaczeniem na przebudowę sześciu odcinków torowisk (trwają prace nad dokumentacją przebudowy).

O tym, czy Elbląg dostanie dofinansowanie, ma być wiadomo w drugim kwartale 2025 roku. Od tego czasu zwycięzca przetargu będzie miał 24 miesiące na dostawę tramwajów. Nowym taborem pojedziemy więc najwcześniej w 2027 roku.

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, „w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy wykonawca dostarczy wzór malowania nadwozia tramwaju, zdjęcie, rysunek lub wizualizację obrazującą rozplanowanie wnętrza tramwaju oraz wygląd zewnętrzny tramwaju, widok zagospodarowania kabiny motorniczego z widokiem pulpitu (pulpitów) pokazującym rozmieszczenie na nim (nich) urządzeń sterowania i sygnalizacji a także kartę wstępnej charakterystyki oferowanego tramwaju”.

Przy ocenie ofert komisja przetargowa będzie brała pod uwagę cenę oferty (60 procent oceny) i okres udzielonej gwarancji bez limitu kilometrów (40 procent oceny).