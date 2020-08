EPWiK inwestuje w wodę z deszczu

Podziemny zbiornik retencyjny jeszcze przed zasypaniem (fot. EPWiK)

W Elblągu powstał pierwszy w mieście podziemny zbiornik retencyjny wód opadowych. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zbudowało go na osiedlu przy ul. Nowogródzkiej na Bielanach. To część projektu inwestycyjnego wartego w sumie ok. 8 mln złotych.

- EPWiK na inwestycję wartą około 8 mln złotych niespełna 4 miliony pozyskało z funduszy unijnych – mówił na dzisiejszym briefingu prasowym Janusz Nowak, pełniący obowiązki prezydenta Elbląga. Za tę kwotę na osiedlu przy ul. Nowogródzkiej na Bielanach powstał system kanalizacji deszczowej o długości około kilometra wraz z pierwszym w mieście podziemnym zbiornikiem retencyjnym wód opadowych, zmodernizowano również prawie 3,5 km kanalizacji deszczowej w mieście. Inwestycję we współpracy z EPWiK realizowały firmy Drozd z Elbląga i Melbud z Grudziądza (zbiornik) oraz Akwa z Zabrza (modernizacja). - Inwestycja była miastu bardzo potrzebna i z pewnością będzie procentować przez następne lata. Podziemny zbiornik retencyjny będzie zatrzymywał wody opadowe z osiedla, które następnie będą podczyszczane i wykorzystywane przez nasze przedsiębiorstwo do czyszczenia kanalizacji. Inwestycja wpisuje się w obecny trend zatrzymywania wód opadowych w miejscu i dalszego ich wykorzystywania, szczególnie w obliczu suszy – tłumaczy Andrzej Kurkiewicz, dyrektor EPWiK. - Przeprowadziliśmy także modernizację ponad 3 km istniejących kanałów deszczowych na terenie miasta. Zostały w nie włożone szklane utwardzane promieniowaniem ultrafioletowym rękawy, a dzięki zastosowaniu tej technologii i metodzie bezwykopowej dokuczliwość tych robót prowadzonych w pasach drogowych była niewielka. O inwestycjach EPWiK opowiadali Andrzej Kurkiewicz (z lewej) i Janusz Nowak (fot. Michał Skroboszewski) Na terenie Elbląga jest prawie 300 km kanalizacji deszczowej, nie licząc przyłączy. Jest w różnym stanie, niektóre z kanałów liczą nawet 200-300 lat. - Potrzeby inwestycyjne w zakresie kanalizacji deszczowej są duże, także te związane z podczyszczaniem wód opadowych odprowadzanych do wód powierzchniowych, a tego wymaga prawo. Mamy obecnie uzbrojone w takie urządzenia do podczyszczania tylko niektóre wyloty – wyjaśnia Andrzej Kurkiewicz. Z kolei inwestycja w podziemny zbiornik retencyjny, jak dodaje dyrektor EPWiK, stwarza możliwość kompleksowego rozwiązania problemu, z jakim zmagają się mieszkańcy osiedla przy ul. Nowogródzkiej, których budynki przy okazji ulew są często zalewane. - Osiedla deweloperskie są już chyba wszystko podłączone do wybudowanej przez nas kanalizacji. Problem istnieje na terenie zabudowanym domkami jednorodzinnymi. Uruchamiając tę kanalizację stwarzamy możliwość włączenia tych posesji do kanalizacji deszczowej, by wody opadowe nie spływały po powierzchni – dodaje Andrzej Kurkiewicz. To już jednak wydatek po stronie właściciela posesji. Przed EPWiK najważniejsze wyzwanie inwestycyjne w historii – modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej. Prace już trwają, a inwestycja ma być gotowa do czerwca 2022 roku. Będzie kosztować około 200 mln złotych.

RG