Estakada na lata

(fot. EPEC)

Do połowy września potrwa modernizacja estakady przy ul. Grażyny, którą transportowane jest ciepło do wschodniej i środkowej części Elbląga. Koszt prac po stronie EPEC to ponad 700 tys. złotych.

Modernizowaną właśnie estakadą prowadzona jest sieć napowietrzna nad jednym z basenów portowych rzeki Elbląg. Łączy ona teren zakładu General Electric z działkami miejskimi. Estakada jest częścią magistrali DN 600 zasilającą wschodnią i środkową część Elbląga w ciepło. - To dość nietypowa konstrukcja - jest nośnikiem sieci ciepłowniczej i biegnie osiem metrów nad powierzchnią wody, a większość elbląskiej sieci ciepłowniczej znajduje się pod ziemią. Celem modernizacji jest przygotowanie tej napowietrznej konstrukcji do pełnienia swojej funkcji przez kolejne lata oraz ograniczenie strat podczas przesyłu ciepła poprzez wymianę izolacji na biegnącej po niej sieci – informuje Małgorzata Pryśko-Grobelna, przedstawicielka biura prasowego EPEC. Prace remontowo-konserwacyjne konstrukcji estakady wykonała wybrana w przetargu firma PIMIN z Krakowa. Zakres robót obejmował m.in. zdemontowanie nieużywanych rur sieci obcych, czyszczenie konstrukcji stalowej przęsła i podpór, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej oraz wykonanie nowych balustrad i nawierzchni chodnika roboczego. Służby EPEC wymieniają izolację termiczną - zajmuje się tym Wydział Wykonawstwa i Remontów EPEC, odpowiedzialny w spółce również za prace okołociepłownicze. Prace potrwają do połowy września tego roku. Ich łączny koszt to 726 tys. zł.

oprac. red