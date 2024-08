FALA płynie i dopłynąć nie może

W 2019 roku szumnie zapowiadano wdrożenie w Elblągu systemu FALA, mającego ułatwić podróżnym korzystanie z komunikacji zbiorowej. Lata mijają, FALA do Elbląga dopłynąć nie może. Dlaczego?

Pierwszy raz o FALI w Elblągu pisaliśmy w 2019 r. - W pierwszym etapie, już w przyszłym roku, powstanie aplikacja Fala. W kolejnym roku – uruchomimy możliwość płatności kartą bankową – zapowiadała Magdalena Szpak-Marek, prowadząca w grudniu 2019 r. spotkanie z mieszkańcami w sprawie uruchomienia systemu w Elblągu.

Lata mijają, FALA do Elbląga jeszcze nie dopłynęła. Na elbląskim dworcu kolejowym podróżni mijają „falomaty”, które póki co, spełniają funkcję dekoracyjną. Na razie bowiem nie działają. Na stacji w Elblągu znajduje się ich 12.

Kiedy zaczną działać? O to zapytaliśmy się w biurze prasowym InnoBaltica, firmy odpowiadającej za wdrożenie systemu. Według komunikatu podanego na automatach między innymi w Trójmieście czy Elblągu, system FALA ma być dostępny na kolei już jesienią. - Dokładny termin będzie ogłoszony za kilka tygodni, po zakończeniu testów - wyjaśnia Cyprian Maciejewski, rzecznik prasowy InnoBaltica.

Dlaczego tak długo?

Jako pierwsza, do FALI ma być podłączona komunikacja kolejowa, co ma nastąpić jesienią tego roku. System ma na początku ruszyć poprzez aplikację i portal podróżnego. Uruchomienie falomatów, czyli kolejny etap jego rozwoju, prawdopodobnie również zostanie wdrożony jesienią.

- W ostatnim kroku wprowadzimy sprzedaż w modelu podróży dynamicznej „check-in – check-out” - informuje rzecznik. - Najkrócej rzecz ujmując, sygnalizujemy systemowi rozpoczęcie (check-in) i zakończenie danej podróży (check-out), a system co 24 godziny nalicza i rozlicza odpowiednie bilety. Nie musimy się wtedy zastanawiać, jakich biletów i kiedy potrzebujemy. Dodatkową zaletą tego rozwiązania będzie optymalizacja, czyli na przykład, jeśli danego dnia okaże się, że wykonaliśmy wiele podróży komunikacją miejską, to system automatycznie zamieni nam ten zestaw biletów jednorazowych w tańszy bilet dobowy

Wspomniana „Podróż dynamiczna” ma zostać uruchomiona wiosną 2025 roku. W komunikacji miejskiej, takiej rejestracji będą mogli dokonywać pasażerowie bez biletu miesięcznego.

Za opóźnienia we wdrożeniu InnoBaltica nałożyła na wykonawcę Asseco Data System karę pieniężną w wysokości 900 tys. zł. - Wykonawca odwołuje się od nałożonych wezwań do zapłaty i trwa proces wyjaśniający - dodaje rzecznik.

Kiedy w Elblągu?

To wszystko jednak najpierw w województwie pomorskim. Do Elblaga FALA przypłynie później. Firma chce najpierw uruchomić i ustabilizować działanie systemu na terenie sąsiedniego regionu. - Dołączenie Elbląga do systemu FALA wymaga jeszcze wielu konsultacji i szeregu formalności. Przede wszystkim z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Polregio. Gdy tylko zapadną wiążące ustalenia, będziemy o tym informować - precyzuje rzecznik.

Podsumowując: FALI w Elblągu możemy spodziewać się najwcześniej w przyszłym roku.