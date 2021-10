GE Power zwalnia grupowo

Nawet 100 osób może zostać zwolnionych z GE Power w Elblągu. Spółka poinformowała Powiatowy Urząd Pracy o grupowych zwolnieniach, które mają być przeprowadzone do końca 2022 roku.

W całym kraju GE Power sp. z o.o. w Warszawie planuje zwolnić prawie 200 osób, głównie pracowników administracji.

- Program wsparcia w poszukiwaniu i zdobyciu nowej pracy będzie prowadzony za pośrednictwem firmy zewnętrznej. PUP w Elblągu złożył propozycję współpracy i udzielenie pomocy zwalnianym w zakresie rejestracji, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Przedstawiciel firmy będzie się kontaktował ze wskazanymi pracownikami urzędu – poinformowała nas Katarzyna Piasecka z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.

W Elblągu zwolnienia dotkną nie tylko pracowników administracji, ale i produkcji. Z naszych informacji wynika, że zamknięta będzie odlewnia żeliwa, co oznacza utratę pracy dla 32 osób. W sumie w Elblągu pracę w GE może stracić nawet 100 osób.

- Ustaliliśmy z przedstawicielem firmy, że ta liczba może być znacznie mniejsza ze względu na możliwość podjęcia przez pracowników pracy w innym projekcie spółki lub innej firmie – dodaje Katarzyna Piasecka z PUP w Elblągu.

Zwolnienia w Elblągu, jak i w innych oddziałach GE Power, mają być przeprowadzone do końca 2022 roku.

- W drodze negocjacji z pracodawcą przygotowaliśmy program osłonowy dla zwalnianych pracowników. Składa się z części finansowej i logistycznej. Odchodzący z pracy otrzymują odprawy wyższe niż te wynikające z kodeksu pracy, ich wysokość jest uzależniona m.in. od stażu pracy. Jedna z firm szkolących pomoże im też przygotować się do znalezienia nowego pracodawcy – powiedział nam Mirosław Pietruszka, przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w GE Power w Elblągu. - W pierwszej kolejności zwolnienia obejmują osoby, które zgodzą się odejść z pracy za odszkodowaniem czy zgodzą się przejść na świadczenie przedemerytalne lub mają nabyte prawa do emerytury – dodaje. - Jeśli chodzi o odlewnię żeliwa, to zwolnienia są efektem decyzji o jej zamknięciu z powodu braku zamówień.

Wysłaliśmy pytania do biura prasowego GE Power na temat zwolnień grupowych. Czekamy na odpowiedzi