Góra Chrobrego do dzierżawy

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski podpisał w czwartek (19 października) zgodę na uruchomienie procedury przetargowej terenu Góry Chrobrego. Łącznie są to 34 ha.

O przetargu na dzierżawę Góry Chrobrego poinformował członków Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta Arkadiusz Kolpert, dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Elblągu. - Dzisiaj zostałem upoważniony przez prezydenta, by przekazać tę informację. Prezydent ogłosił przetarg na wydzierżawienie Góry Chrobrego. Dotyczy on 34 ha. Jest to przetarg pisemny. Sprawa jest bardzo świeża, z dzisiejszego poranka. Potencjalny dzierżawca będzie musiał przedstawić ofertę i koncepcję zagospodarowania, funkcjonowania i finansowania tego przedsięwzięcia. Ma to być działalność sportowo-rekreacyjna – mówił Arkadiusz Kolpert.

Informacji o przetargu nie znajdziemy jeszcze na stronach Urzędu Miejskiego, więc nie znamy jego szczegółów. Sprawą Góry Chrobrego jako „produktu turystyczno-promocyjnego" zajmowała się w czwartek Komisja Polityki Regionalnej i Promocji Miasta. W sprawozdaniu, które przygotował radnym Piotr Kowal, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki UM w Elblągu przypomniano działalność i przedsięwzięcia, jakie tam dotychczas prowadzono.

- Zimą Górę Chrobrego wykorzystywano do celów rekreacyjnych, w tym także do uprawiania narciarstwa zjazdowego. Stacja narciarska znana była nie tylko miłośnikom sportów zimowych z Elbląga i okolic. W 2010 roku Przedsiębiorstwo Turystyczne Góra Chrobrego wydzierżawiło ją. Opracowano wówczas „Koncepcja organizacyjna dla kompleksu rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego Góra Chrobrego w Elblągu" zakładała, że realizowana etapami inwestycja doprowadzi na przestrzeni kilku lat do powstania unikalnego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, złożonego między innymi z obiektów narciarstwa zjazdowego, biegowego i snowboardu, szkoły narciarskiej, hotelu z salami konferencyjnymi, basenu, toru saneczkowego i rowerowego oraz profesjonalnej strzelnicy. Podczas dzierżawy spółka dokonała nakładów związanych z budową infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania stoków i stacji narciarskich. Z informacji przekazanych przez PT Góra Chrobrego wyniosły one około 6 mln zł – czytamy w informacji przygotowanej przez Piotra Kowala.

W 2016 roku spółka podjęła decyzję o rezygnacji z prowadzonej działalności na Górze Chrobrego. Jak czytamy w sprawozdaniu, krótkie sezony zimowe nie pozwalały na wygenerowanie oczekiwanych przez inwestora wyników finansowych. Firma zwróciła się do władz Elbląga z propozycją przejęcia udziałów lub majątku spółki. Ostatecznie spółka zakończyła działalność na Górze Chrobrego w 2018 roku.

- Przypomnę radnym, że został powołany zespół negocjacyjny, kiedy wpłynęło pismo o rozwiązaniu dzierżawy, który zajął się rozmowami z inwestorem na temat odkupienia infrastruktury z Góry Chrobrego. Efektem pracy zespołu, do którego zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich klubów znajdujących się wówczas w Radzie Miejskiej w Elblągu, był projekt uchwały w sprawie przejęcia infrastruktury. Wynegocjowano kwota 1,350 mln zł i miała być płatna w trzech rocznych ratach, czyli do 2019 roku. Łatwo więc policzyć, że gdyby wówczas Rada Miejska się zgodziła, to mielibyśmy obecnie to spłacone. Mielibyśmy infrastrukturę, która zapewne funkcjonowałaby w zasobach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Stało się jednak inaczej. Rada Miejska w Elblągu nie zezwoliła prezydentowi na wykupienie infrastruktury. Poszedł za tym kolejny ciąg działań prezydenta. Wykupiono takie składniki infrastruktury, które nie ulegają degradacji, czyli parking i zbiornik retencyjny za 350 tys. zł – mówił Arkadiusz Kolpert.

- Obecnie Góra Chrobrego wraz z Bażantarnią stanowią miejsce wielu różnego rodzaju aktywności fizycznych oraz turystyczno-promocyjnych. Odbyły się tam zawody Ultra Wysoczyzna, Góralem na Chrobrego, Garmin MTB Series. Stała się także terenem organizacji koncertów i innych wydarzeń kulturalnych: VIII Spotkanie Klasyków Elbląskich, Piknik Kulturalny – czytamy w sprawozdaniu dyrektora Piotra Kowala.

Do sprawy wrócimy, gdy przetarg zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Elblągu.

