Granty dla przedsiębiorców wrócą. Co się zmieni?

Zarząd Województwa wprowadził zmiany dotyczące finansowania kapitału obrotowego firm dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. A to oznacza, że wkrótce Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego powinna ogłosić nowy konkurs na takie granty dla przedsiębiorców. Co się zmieni?

Poprzedni konkurs został anulowany przez Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego w atmosferze skandalu. Limit 9 milionów euro został wykorzystany w ciągu trzech minut, wnioski złożyło ponad 1,5 tys. firm. Przedsiębiorcy, którym się to nie udało, zarzucili organizatorowi konkursu, że zasady na jakich się on odbywał były niesprawiedliwe, a strona internetowa Agencji, na której znajdował się link do generatora wniosku nie działała (sam link generatora działał). W-MARR po anulowaniu konkursu zapowiedziała zmiany w regulaminie i tak się właśnie dzieje.

Ważne obroty i czas prowadzenia działalności

26 października Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę, zmieniającą odpowiednie zapisy w Programie Operacyjnym Warmia Mazury, które umożliwią przeprowadzenie konkursu na nowych zasadach. Co się zmieni?

1. Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przynajmniej od 31 grudnia 2019 roku

2. Oceniany będzie spadek obrotów na podstawie trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych (w poprzednim konkursie wystarczyło podać spadek miesiąc do miesiąca w danym roku lub rok do roku). Musi wynieść co najmniej 30 procent. Agencja wprowadzi specjalny przelicznik.

3. Zrezygnowano z promowania poszczególnych branż, za to będą promowane firmy, których spadek obrotów był największy i te, które najdłużej prowadzą działalność gospodarczą. Na przykład za 1 rok prowadzenia działalności przedsiębiorca będzie otrzymywał 100 pkt, za 2 lata – 200 pkt, za 3 lata – 300 pkt itd.).

W przypadku gdy przedsiębiorcy otrzymają równą liczbę punktów, o kolejności w rankingu będzie rozstrzygał wskaźnik spadków obrotów oraz liczba pełnych etatów w firmie (im wyższa, tym dla firmy lepiej).

Dokumenty od nowa

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego nie ogłosiła jeszcze daty rozpoczęcia konkursu. Poinformowała jedynie, że wprowadzana obecnie zmiany „spowodują modyfikację dokumentacji w tym wniosku o grant i wymaganych załączników, co oznacza, że nie będzie możliwe wykorzystanie dokumentów złożonych w anulowanym naborze”

Szczegółowy wykaz zmian znajdziecie tutaj