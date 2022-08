Grunt przy Fredry pod młotek

Czy przy ul. Fredry, w sąsiedztwie torów kolejowych i ogrodów działkowych, powstanie budynek usługowy? Władze miasta chcą działkę pod budowę takiej inwestycji sprzedać w przetargu. Cena wywoławcza to 600 tys. złotych netto.

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży działki o powierzchni 1831 m kw., znajdującej się przy ul. Fredry, zostało dzisiaj opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Licytacja nieruchomości odbędzie się 24 października w Urzędzie Miejskim, jeśli znajdą się oczywiście chętni. Zainteresowani kupcy mają czas na wpłatę wadium do 17 października.

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, ale na mocy decyzji o warunkach zabudowy, wydanej przez prezydenta jeszcze w 2021 roku, może tu powstać budynek usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Cena wywoławcza nieruchomości to 600 tys. zł netto (plus VAT). Nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działki do 31 grudnia 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2026 roku.