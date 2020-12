Hotel upadł, pracownicy czekają na wypłaty

Byli pracownicy upadłego hotelu Arbiter czekają na wypłatę zaległych wynagrodzeń, które mają być wypłacone z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. - Prosimy redakcję o interwencję, by pani syndyk jak najszybciej przelała nam nasze wynagrodzenia, na które tak długo czekamy – napisał do nas jeden z byłych pracowników hotelu.

„Mam do państwa ogromną prośbę. Czy mogliby państwo w imieniu wszystkich byłych pracowników Arbiter Hotel w Elblągu skontaktować się z panią syndyk Renatą Piętką i poprosić o jak najszybszą wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? Z informacji uzyskanych z FGŚP wynika, że środki zostały przelane w zeszły czwartek na konto pani syndyk. Wiemy, że pani syndyk ma 7dni roboczych na rozliczenie się z nami jednak czekamy na swoje pieniadze I tak bardzo długo” - napisał do nas jeden z Czytelników”. - Nadmieniam, że pierwotny termin został przekroczony nie z naszej winy, tylko z winy ze strony pani syndyk gdyż we wniosku złożonym w pierwotnym terminie do FGŚP były błędy. Jak wiadomo ze względów pandemii i oczekiwania na wypłatę środków było nam bardzo ciężko. Większość z nas pożyczała pieniądze od rodziny lub znajomych, bo bez zatrudnienia o kredycie nie bylo co marzyć. Sądzimy, że w gestii pani syndyk byloby bezzwłoczne przelanie nam środków, ponieważ: 1) nie my zawinilismy upadłość; 2) mamy dziwne czasy; 3) mamy okres przed świąteczny; 4) nie my jesteśmy winni błędów we wniosku. Z góry bardzo dziękujemy za interwencję”.

Przypomnijmy, że decyzja sądu w sprawie upadłości Hotelu Arbiter uprawomocniła się 1 września. Wszystkie sprawy spółki przejął syndyk, który zarządza obecnie masą upadłościową i zgodnie z prawem powinien doprowadzić do spłaty zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli. A także do wypłaty zaległych wynagrodzeń dla dziewięciu byłych pracowników hotelu.

- Środki finansowe (dla byłych pracowników – przyp. red.) obecnie są już w masie upadłości, a dział księgowy przygotowuje dane do wypłaty. Zatem z końcem tego tygodnia wszyscy pracownicy powinni otrzymać środki, które wypłaciło FGŚP. Syndyk dążył do wypłaty środków dla wszystkich pracowników w pełnym wnioskowanym przez nich zakresie, niestety FGŚP zakwestionowało część żądania, o które ubiegał się Syndyk i była konieczność korekty wniosku. Dodatkowo doszła kwestia obecnie panującej pandemii, gdzie pracownicy FGŚP pracują w systemie rotacyjnym, a współpracownicy przygotowujący wniosek znaleźli się na kwarantannie w związku z zarażeniem COVID-19 – informuje nas Renata Piętka, syndyk masy upadłościowej Hotelu Arbiter.

Jest już też przygotowana wycena majątku spółki Hotel Arbiter.

- Obecnie zapoznaje się z nią zarząd upadłego, gdyż celem syndyka jest szybka sprzedaż przedsiębiorstwa, a z doświadczenia syndyk wie, że jeśli reprezentant upadłego zaakceptuje opis i oszacowanie, procedura przebiega sprawniej i szybciej. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to z końcem stycznia (początkiem lutego 2021 r.) będzie możliwe przeprowadzenie procedury sprzedaży – dodaje Renata Piętka.