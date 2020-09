Ile zarabiają w miejskich spółkach

4733 złotych brutto wynosi średnie wynagrodzenie w spółkach komunalnych, w których elbląski samorząd ma większość lub wszystkie udziały. W 2019 roku wzrosło o prawie 2 punkty procentowe. Które spółki najlepiej płacą?

We wtorkowym artykule przywołaliśmy fragmenty raportu o sytuacji w spółkach komunalnych dotyczące ich majątku i sytuacji finansowej, dzisiaj skupiamy się na wskaźnikach zatrudnienia i średnich wynagrodzeniach brutto. Ten ostatni wskaźnik w wielu przypadkach może wprowadzać w błąd, co najlepiej widać w przypadku Tramwajów Elbląskich, gdzie wskutek rozmów podczas ubiegłorocznego strajku dokonano analizy wynagrodzeń na tzw. stanowiskach robotniczych i nierobotniczych. I co się okazało? Średnie wynagrodzenie brutto (licząc z tzw. trzynastką) na stanowiskach robotniczych w TE wyniosło 4145 zł brutto, a na nierobotniczych – 5849 zł brutto. Tymczasem średnia dla całego zakładu to w 2019 roku 4426 zł brutto.

W 2019 roku najwyższe średnie wynagrodzenie wśród spółek miejskich odnotowano w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – 5611 zł brutto (wzrost o 2,4 pkt proc. w porównaniu z 2018 r.), Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji – 5431 zł brutto (wzrost o 5,9 pkt proc.), Zarządzie Portu Morskiego – 6019 zł brutto (wzrost o 4,9 pkt proc.); najniższe – w Zakładzie Utylizacji Odpadów – 4024 zł brutto (wzrost o 0,6 proc.), Elbląskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – 3197 zł brutto (spadek o 5,7 pkt proc.), Elbląskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej – 3459 zł brutto (spadek o 1,6 pkt proc.) i Zarządzie Komunikacji Miejskiej – 4027 zł brutto (wzrost o 1,6 proc.).

„Wysokie średnie wynagrodzenie w ZPME wynika z faktu, iż przy zatrudnieniu wynoszącym 5 etatów, na jego poziom w istotny wpływ ma wynagrodzenie dyrektora i głównego księgowego spółki. Niski poziom średniego wynagrodzenia w ETBS spowodowany jest brakiem tzw. „trzynastki” i nieobjęciem wynagrodzenia prezesa spółki (kontrakt) przy małej ilości pracowników” - czytamy w raporcie miejskich urzędników. - „Należy zaznaczyć, że kategoria przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto obejmuje praktycznie wszystkie elementy wynagrodzenia wypłacane pracownikom z funduszu osobowego, w tym płace zasadnicze, wszystkie dodatki, nadgodziny, premie, a także odprawy, nagrody jubileuszowe i roczne oraz inne. Szczególnie w spółkach o niższym zatrudnieniu może to zniekształcać zarówno poziom jak i kierunek zmian w wynagrodzeniach ich pracowników”.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w spółkach, w których miasto ma większość lub wszystkie udziały wyniosło w 2019 roku 4733 złote i było wyższe od tego z 2018 roku o 1,9 pkt proc. To wskaźnik mniejszy od średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw o 8,4 pkt proc., ale wyższe o 14,2 proc. niż średnia wojewódzka.

We wszystkich spółkach, w których Elbląg ma udziały, istniało w 2019 roku 989 etatów. W tych, w których samorząd ma większość lub wszystkie udziały – etatów było 868 (wzrost o 2,3 pkt proc. w porównaniu z 2018 r.). Najwięcej zatrudniał EPWiK (266 etatów, 8 mniej niż rok wcześniej), EPEC (159 etatów, 6 mniej), Tramwaje Elbląskie – 138 etatów (3 mniej) i ZUO – 133, etaty (o 4 mniej). Najwięcej etatów przybyło w EPGK (z 84 do 126), ale ma m.in. związek z przejęciem pracowników ze zlikwidowanych spółek MPO i PDiM oraz zwiększeniem zakresu działalności.

Pełen raport z sytuacji spółek publikujemy tutaj.