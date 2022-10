Inflacja bije rekordy

- W październiku 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do października 2021 r. o 17,9 procent, a w stosunku do września 2022 r. wzrosły o 1,8 procent - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

To najwyższy wskaźnik inflacji od 26 lat. i największy miesięczny skok od kwietnia tego roku. Więcej szczegółów GUS poda 15 listopada. Z kolei 9 listopada zaplanowano posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która będzie rozważać zmiany wysokości stóp procentowych. Za kilka dni Narodowy Bank Polski opublikuje „Raport o inflacji“, w którym przedstawi prognozy dotyczące dalszych zmian inflacyjnych.

Główny Urząd Statystyczny poinformował także o wzroście (również tzw. „szybkie szacunki“) cen grup artykułów. I tak: żywność i napoje bezalkoholowe wzrosły o 21,9 proc. w stosunku do września 2021 r., w stosunku do września tego roku wzrost wyniósł 2,7 proc. Ceny nośników energii wzrosły o 41,7 proc. w stosunku do września ubiegłego roku i o 2 proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca. Wzrost cen paliw do prywatnych środków transportu wyniósł odpowiednio - 19,5 proc. w odniesieniu do września 2021 r. i 4,1 proc. w odniesieniu do września tego roku.

Redakcja portEl.pl od kilku miesięcy systematycznie publikuje własny koszyk inflacyjny. Co miesiąc odwiedzamy sklepy jednej z sieci, robią zakupy tych samych produktów i porównując, jak zmieniają się ich ceny. Ostatni "koszyk inflacyjny portElu" opubikowaliśmy 14 października. Za zakupy zapłaciliśmy 128,21 zł, te same produkty kosztowały miesiąc wcześniej - 123,95 zł, a w grudniu 2021, kiedy rozpoczęliśmy naszą akcję - 97,31 zł.