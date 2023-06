Inwestor buduje centrum handlowe, sfinansuje też drogę

Do końca października ma być gotowe nowe centrum handlowe przy ul. Fromborskiej. Jak się dowiedzieliśmy, inwestor sfinansuje także odnowę wewnętrznej drogi, należącej do miasta.

Władze miasta ogłosiły w Biuletynie Informacji Publicznej, że chcą zlecić odnowienie wewnętrznej drogi przy ul. Fromborskiej z „wolnej ręki” Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej. To miejska spółka, która zgodnie z przepisami może zrealizować to zadanie bez ogłaszania przetargu.

Zakres prac ma objąć m.in. frezowanie obecnej nawierzchni na głębokości 4 cm, ułożenie nowych warstw nawierzchni, roboty ziemne, także związane wykonaniem utwardzonego pobocza.

- Powyższe prace zostaną wykonane na podstawie umowy drogowej na koszt inwestora zewnętrznego, realizującego budowę centrum handlowego. Założeniem wykonania powyższych robót jest poprawa stanu technicznego drogi, przy założeniu wzmożonego ruchu pojazdów w rejonie realizowanego centrum handlowego – informuje Zarząd Dróg w Elblągu w odpowiedzi na nasze pytania.

Nie jest na razie znany koszt prac. - Zostanie ustalony w wyniku przeprowadzenia negocjacji z Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., z którym Gmina Miasto Elbląg zawrze umowę na wykonanie prac. Realizacja robót planowana jest w okresie wrzesień – październik br. Zgodnie z umową drogową Inwestor realizujący budowę centrum handlowego przekaże na rzecz Gminy Miasto Elbląg środki finansowe w kwocie odpowiadającej wycenie wykonawcy ustalonej w zamówieniu – dodaje Zarząd Dróg w Elblągu.

Przypomnijmy, że centrum handlowe przy ul. Fromborskiej powstaje w miejscu wyburzonego kompleksu byłych Zakładów Przemysłu Odzieżowego Truso (ostatnio mieściła się tu m.in. spółka odzieżowa Corinna). Będzie to obiekt o powierzchni ok. 11 tys. mkw powierzchni użytkowej, z poad 200 miejscami parkingowymi. Inwestorem jest Retail Partners z Warszawy, która chce zakończyć pracę do 31 października.