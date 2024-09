Inwestycja EPWiK w finale ogólnopolskiego konkursu

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakwalifikowało się do finału konkursu "Modernizacja Roku&Budowa XXI wieku". Na konkurs zgłoszona rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej. Zwycięzca zostanie wybrany w internetowym głosowaniu, które właśnie się rozpoczęło.

Podczas realizacji prac w oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej przebudowano lub rozbudowano ponad 70 obiektów, w tym między innymi: osadniki, piaskownik, bioreaktor czy zamknięte komory fermentacyjne, wszystkie sieci, budynki magazynowe i administracyjne. Powstały również nowe obiekty i infrastruktura, w tym instalacja do kompostowania osadów ściekowych, z których będą powstawać produkty dla rolnictwa. W zakładzie wdrożony został nowoczesny system sterowania procesami i urządzeniami SCADA wraz z monitoringiem parametrów pracy urządzeń, co zapewnia bezpieczeństwo.

Modernizacja oczyszczalni kosztowała 198 mln złotych, z czego 101 mln złotych to dofinansowanie unijne, około 50 mln to pożyczka, jaką EPWiK otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, resztę stanowią środki własne tej miejskiej spółki.

EPWIK zgłosił tę inwestycję do ogólnopolskiego konkursu "Modernizacja Roku&Budowa XXI wieku". Weszła do finału, w którym o zwycięskim projekcie zadecyduje internetowe głosowanie. Potrwa do 27 września 2024 r. do godz. 14. Głosować można tutaj.

Ponowne głosowanie z tego samego IP jest możliwe po 24 godzinach. Warto pamiętać o możliwości oddania 1 głosu każdego dnia i podaniu swojego adresu e-mail – informuje Urząd Miejski w Elblągu, zachęcając do głosowania na elbląską inwestycję.