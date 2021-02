Inżynierowie opowiadają o przekopie Mierzei

- Pisałem o tej budowie pracę magisterską. Coś, co kiedyś projektowałem i liczyłem, teraz mogę wybudować. To spełnienie marzeń – mówi jeden z inżynierów z konsorcjum NDI/Besix, którzy budują kanał przez Mierzeję Wiślaną. Zobacz film, w którym opowiadają o realizacji tej inwestycji.

Budowa kanału łączącego Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym trwa od października 2019 roku. To pierwszy etap inwestycji, obejmujący także budowę sztucznej wyspy, który realizuje konsorcjum firm NDI/Besix. Nad prawidłowym przebiegiem inwestycji czuwa zespół doświadczonych inżynierów.

- Budujemy coś wyjątkowego – mówi o wyspie Mariusz Sasin, zastępca dyrektora projektu budowy sztucznej wyspy NDI. - Skala zadania to m.in. 11 kilometrów ścianki szczelnej, ponad 400 tysięcy metrów sześciennych zasypu i 181 hektarów powierzchni docelowo. A wyspa będzie naturalnym miejscem do składowania urobku z pogłębiania drogi wodnej, by w ten sposób powstał rezerwat dla ptactwa.

Inżynierowie zapewniają, że gotowe jest już około 50 procent zaplanowanych prac związanych z budową wyspy.

Zobacz film z realizacji przekopu, który ma być gotowy do 2022 roku.

NDI/Besix - Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną from Grupa NDI on Vimeo.