Jak będzie wyglądała Prosta?

Czy kibice doczekają się powrotu na trybunę „Prostą“ na Stadionie Miejskim? Obecnie wykorzystywany jest tylko jeden sektor. Pojawił się plan jej przebudowy.

Stadion Miejski przy ulicy Agrykola 8 czeka na modernizację. Zadanie z wielu powodów jest trudne i kapitałochłonne. Prezydent Witold Wróblewski zapowiedział już montaż podgrzewanej murawy, która jest koniecznością, jeżeli drużyna Olimpii Elbląg chce w przyszłości awansować na zaplecze ekstraklasy. O inne inwestycje na stadionie zapytał radny Rafał Traks (PiS): „Czy podtrzymują Państwo decyzję dot. modernizacji trybuny żelbetonowej prostej od strony zachodniej wraz z budową zadaszenia i systemu fotowoltaicznego? Czy podtrzymują państwo decyzję dot. modernizacji trybun łukowych i budynków kas? Czy podtrzymują państwo decyzję dot. przebudowy ogrodzeń wewnętrznych i zewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz dróg ewakuacyjnych i parkingu? Czy podtrzymują państwo decyzję dot. likwidacji pozostałości bieżni oraz przebudowie toalet dla kibiców? Czy podtrzymują państwo decyzję o montażu telebimu? Kiedy rozpocznie się procedura przetargowa na te inwestycje?“ - to tylko część pytań zawartych w interpelacji radnego.

Pytań dużo, urzędnicy zdecydowali się odpowiedzieć tylko na jedno. Dotyczące przebudowy trybuny zachodniej bardziej znanej pod zwyczajową nazwą „Prosta“. Prezydent poinformował o złożeniu 8 maja wniosku o dofinansowanie remontu stadionu do programu „Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej“. „W ramach realizacji przedmiotowego zadania planuje się wykonanie podgrzewania elektrycznego jednej płyty boiska piłkarskiego z trawy naturalnej oraz planowana jest również przebudowa żelbetowej trybuny zachodniej, noszącej znamiona wieloletniej eksploatacji. Nowo projektowana trybuna będzie wykonana jako nadbudowa istniejącej trybuny, co umożliwi uzyskanie kąta nachylenia odpowiadającego obowiązującym standardom. Konstrukcja trybuny planowana jest jako żelbetowa, wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej. Trybuna zostanie podzielona na 3 sektory. Wzdłuż zewnętrznej, zachodniej krawędzi trybuny wykonane zostanie jej zadaszenie wraz z instalacją fotowoltaiczną o mocy do 40 kW. Pod zadaszeniem wykonana zostanie instalacja oświetleniowa z energooszczędnymi źródłami światła. Przedmiotowe zadanie obejmuje ponadto m. in. budowę nowego ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół trybuny, dostawę i montaż wyposażenia trybuny.“ - możemy przeczytać w odpowiedzi podpisanej przez prezydenta Witolda Wróblewskiego.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku dotyczącego przebudowy stadionu. Ten ma być złożony do kolejnego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2023“. Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca.