Jak może wyglądać Wyspa Spichrzów

Wizualizacja terenu, na którym mieści się OSW Fala . Praca dyplomowa mgr inż. Michał Targoński, promotor: dr inż. arch. Bartosz Felski, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

- Pierwsza duża inwestycja na Wyspie Spichrzów, czyli Porta Mare, to dobry moment, by zainspirować wszystkich do myślenia o tym, co dalej. Pokazać, co jest zapisane w dokumentach planistycznych i zainspirować się tym, co o Wyspie myślą młodzi architekci – mówi Katarzyna Wiśniewska, dyrektor departamentu urbanistyki i architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu. Na ostatnim posiedzeniu komisji gospodarki miasta zaprezentowała radnym wizualizacje zabudowy nabrzeża wyspy autorstwa młodych architektów.

Projekt rewitalizacji Wyspy Spichrzów jest jednym z kluczowym elementów strategii rozwoju Elbląga. W 2020 roku Rada Miejska zmieniła plan miejscowy, by umożliwić inwestorom realizację zabudowy nad rzeką. - Wyspa Spichrzów i Stare Miasto zawsze były połączonym organizmami, wzajemnie na siebie oddziałującymi. To obszar stanowiący o elbląskiej tożsamości. Powiązanie Wyspy Spichrzów ze Starym Miastem w Elblągu jest kluczowym celem dokumentów strategicznych Elbląga, takich jak Strategia Rozwoju Elbląga i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Elbląg. Nówka Starówka jest jednym z ulubionych miejsc elblążan, przyciąga turystów, jest wizytówką miasta i czas, aby po drugiej stronie rzeki Elbląg – na Wyspie Spichrzów – wprowadzić podobną, jak na Starym Mieście, jakość w zagospodarowaniu tej cennej przestrzeni. Odsłonić fosę i stworzyć sylwetę frontu wodnego – wyjaśnia Katarzyna Wiśniewska, dyrektor departamentu urbanistyki i architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu. - W zobrazowaniu pięknego wizerunku Wyspy Spichrzów mogą pomóc wizualizacje przygotowane przez elbląskich i gdańskich architektów, które nie są projektami realizacyjnymi, a inspiracjami dla przyszłych użytkowników lewego nabrzeża rzeki Elbląg. Pokazują potencjał tego miejsca – dodaje. Wizualizacje powstały na potrzeby konkursu bądź są pracami dyplomowymi, wykonanymi pod okiem promotorów z wydziałów architektury. Dotyczą one głównie terenu na Wyspie Spichrzów między mostami (ma on wielu właścicieli, również prywatnych, co może wydłużyć proces inwestycyjny) oraz terenu, na którym działa obecnie Ośrodek Sportu Wodnych Fala. Prezentujemy je przy artykule zachęcając do dyskusji. Przypomnijmy, że obecnie na Wyspie Spichrzów trwa budowa kamienic z projektu Porta Mare, którą to inwestycję realizuje za ok. 90 mln złotych spółka rządowej Agencji Rozwoju Przemysłu, a miasto podpisało umowę z firmą Doraco za zaprojektowanie i budowę w tym miejscu za 30 mln złotych nowego nabrzeża z miejscami do cumowania, deptakiem, miejscami parkingowymi. Całość ma być gotowa w 2025 roku. Wizualizacja terenu między mostami według projektu architektki z Elbląga Z kolei przy ul. Warszawskiej (między ul. Szańcową a Kupiecką) ma powstać osiedle mieszkaniowe, które wybuduje deweloper z Gdańska. Na razie trwają tam prace porządkowe, inwestor pracuje nad projektem, nie wystąpił jeszcze o pozwolenie na budowę. Przy fosie, na terenie byłej przystani przy moście kardynała Wyszyńskiego, miała inwestować firma z Warszawy, tworząc przystań z aparthotelem, ale minister infrastruktury zablokował sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w tej sprawie i sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie. Rozstrzygnięcia jeszcze nie ma. Mimo to władze miasta planują organizację kolejnych przetargów na użytkowanie wieczyste dotyczące gruntów przylegających bezpośrednio do rzeki z przeznaczeniem ich pod inwestycje związane z turystyką, sportem i rekreacją.- Jesteśmy przekonani, że te działania przyniosą pożądany efekt i Wyspa Spichrzów będzie kolejnym miejscem oferującym nowoczesne usługi zarówno dla mieszkańców, jak i turystów – szczególnie tych związanych z turystyką wodną – informują władze miasta.

RG