Jak podgrzewać murawę?

Władze Elbląga chciałyby, aby murawa na stadionie przy ul. Agrykola była podgrzewana glikolem. Urzędnicy ogłosili przetarg na dokumentację w tej sprawie.

Saga pod nazwą „Montaż podgrzewanej murawy na Stadionie Miejskim“ trwa już ładnych kilka lat. Podgrzewana murawa jest potrzebna piłkarzom Olimpii do tego, aby mogli w przyszłości awansować za zaplecze ekstraklasy. Dziś żółto-biało-niebiescy są bliżej (eufemizm) III ligi, w której podgrzewana murawa nie jest elementem niezbędnym. Ale kibice Olimpijczyków wierzą, że kiedyś elbląscy piłkarze znów będą bili się o awans do I ligi. I do tego potrzebna jest podgrzewana murawa (i parę innych rzeczy, a najlepiej nowy stadion, ale nie o tym jest ten tekst).

Kilka dni temu ratusz ogłosił przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową podgrzewania murawy. Ze Specyfikacji Warunków Zamówienia możemy się dowiedzieć, jaki jest planowany zakres inwestycji. Ratusz chce całkowitej wymiany podbudowy oraz murawy boiska na bazie piłkarskiej trawy z rolki, drenażu boiska zapewniającego odpływ nadmiaru wody do 30 minut od ustania opadów, system nawadniania murawy na całym boisku wraz z infrastrukturą zapewniającą jego działanie, odwodnienie boiska, system podgrzewania murawy w oparciu o instalację na bazie glikolu wraz ze źródłem podgrzewania glikolu.

„Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zaproponuje i oceni najtańsze i najbardziej efektywne źródło podgrzewania glikolu dla stadionu przy ul. Agrykola oraz przedstawi szacowane koszty eksploatacji podgrzewania murawy wybraną metodą. Przy wyborze typu ogrzewania należy wziąć pod uwagę możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii.“ - możemy przeczytać w Specyfikacji.

Wykonawca dokumentacji pozyska uzgodnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej projektowanego boiska do piłki nożnej dla wymogów I ligi. Dokumentacja ma też umożliwić „ekologiczne“ wykonanie podgrzewanej murawy.

Dokumentacja ma być gotowa w ciągu 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Dokumenty przetargowe można składać do 20 listopada. Tego samego dnia powinniśmy się dowiedzieć, na ile wycenili swoje usługi potencjalni wykonawcy.

Pewną ciekawostką jest fakt, że w planie w planie funkcjonalno-użytkowym sporządzonym na zlecenie ratusza w ubiegłym roku proponowano podgrzewanie przy pomocy energii elektrycznej. Pisaliśmy o tym tutaj.

Tymczasem w sprawie dofinansowania modernizacji stadionu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki nadal nic nie wiadomo. W październiku informowaliśmy, że decyzja ma zapaść do końca miesiąca. Październik się skończył, informacji nadal nie ma. 4 listopada ponownie wysłaliśmy pytania do ministerstwa w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź.