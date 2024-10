Decyzja o pieniądzach na stadion jeszcze w październiku

Jeszcze w październiku minister sportu i turystyki ma podjąć decyzję, co do dotacji na modernizację Stadionu Miejskiego przy ul. Agrykola 8. Jutro (10 października) minie rok od konferencji na której ówczesny minister sportu Kamil Bortniczuk przekazał, że Elbląg otrzyma 6,9 mln zł na ten cel.

Prawie rok temu - 10 października 2023 opublikowaliśmy tekst, w którym informowaliśmy, że ówczesny minister sportu Kamil Bortniczuk przyznał Elblągowi 6,9 mln zł na modernizację Stadionu Miejskiego przy ul. Agrykola 8. Trwała wówczas kampania wyborcza, decyzja ministra miała pomóc kandydatom Prawa i Sprawiedliwości osiągnąć lepszy wynik w wyborach parlamentarnych.

Wybory się odbyły, a ministerialnych pieniędzy nie było widać. Co jakiś czas pytaliśmy ministerstwo, co słychać w tej sprawie. Odpowiedzi albo nie było, albo można było ją skrócić w zdaniu: trwa analiza.

9 września w trybie wniosku o udostępnienie informacji publicznej skierowaliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki następujące pytania:

1) Kiedy można się spodziewać decyzji na temat przyznania lub nieprzyznania ww. dotacji?

2) Czym spowodowana jest tak długa zwłoka w podjęciu decyzji?

3) Jakie przeszkody uniemożliwiają przekazanie ww. dotacji?

4) Czy w sprawie programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2023 lub przyznania dofinansowania dla inwestycji w Elblągu toczy się jakieś śledztwo lub postępowanie? Jeżeli tak, to przez kogo prowadzone i pod jakim kątem?

4 października otrzymaliśmy odpowiedź: „W pierwszej kolejności wskazuję, że informacje, o udostępnienie których Pan wnosił nie są informacją publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2024 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902). Niezależnie od tego, informuję co następuje: Należy zwrócić uwagę, że wskazany przez Pana link [link z wykazem inwestycji zakwalifikowanych do dofinansowania w w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2023 - opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Sportu - przyp. SM] .nie odnosi się do ostatecznego rozstrzygnięcia programu, a jedynie do listy wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny merytorycznej (technicznej i ekonomicznej), która opublikowana została w październiku 2023 r. Informacja o otrzymaniu lub nie dofinansowania na zadanie inwestycyjne, jest każdorazowo zamieszczana w formie Protokołu z posiedzeń Zespołu ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wniosek, którego dotyczy Pana zapytanie, nie został jeszcze całościowo oceniony, z związku z czym nie widnieje na żadnym protokole.“ - czytamy w piśmie podpisanym przez Mateusza Strojnego, dyrektora Biura Ministra Sportu i Turystyki.

Co udało nam się dowiedzieć?

Ostateczna decyzja powinna ukazać się na stronie Ministerstwa jeszcze w październiku tego roku. Jak poinformował nas dyrektor biura, konieczna była ponowna weryfikacja wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły do Ministerstwa. Pieniądze do Elbląga jeszcze nie dotarły, gdyż... urzędnicy nie podjęli jeszcze decyzji w sprawie przyznania (lub nie) dotacji. „Podstawą do wypłacenia przyznanego dofinansowania jest zawarcie umowy o dofinansowanie, a następnie złożenie do Ministerstwa wniosku o wypłatę dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami. Są to podstawowe warunki, które muszą zostać spełnione, żeby dofinansowanie mogło zostać przekazane do wnioskodawcy. W omawianym przypadku nie nastąpiła jeszcze ostateczna ocena wniosku, więc nie może być mowy o spełnieniu powyższych warunków.“ - napisał Mateusz Strojny w odpowiedzi na pytanie nr 3.

W odpowiedzi na pytanie o śledztwo lub postępowanie dyrektor Biura odpowiedział, że Ministerstwo nie ma wiedzy na ten temat.

Przypomnijmy, że na ostatniej sesji elbląskiej Rady Miejskiej podjęto uchwałę w o przeznaczeniu w tegorocznym budżecie miasta 500 tys. złotych na opracowanie dokumentacji podgrzewanej murawy na stadionie przy ul. Agrykola. Autopoprawkę w tej sprawie wprowadził prezydent Elbląga. Michał Missan we wrześniu tego roku spotkał się z zarządem Olimpii i przedstawicielem stowarzyszenia zrzeszającego kibiców.

- W trakcie spotkania, które odbyło się 16 września br., zaproponowałem przygotowanie przez zarząd klubu i środowisko kibiców kolejności etapów modernizacji wyżej wymienionego obiektu. Ze strony uczestników spotkania zasygnalizowana została potrzeba wykonania w pierwszej kolejności systemu podgrzewania murawy – czytamy w odpowiedzi prezydenta na interpelację Rafała Traksa w sprawie budowy nowego stadionu dla Elbląga..- Przynajmniej raz na kwartał będą organizowane spotkania z zainteresowanymi stronami, celem wypracowywania kolejności etapowania prac oraz jak najlepszych rozwiązań dotyczących modernizacji stadionu przy ul. Agrykola.

Wszystkim zainteresowanym pozostaje czekać na decyzję Ministerstwa.