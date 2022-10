Jak przyciągnąć do regionu Skandynawów

Czy przedsiębiorcy ze Skandynawii chętniej zainwestują w Elblągu i regionie po zbudowaniu drogi wodnej przez Mierzeję i Zalew Wiślany? Czy przybędzie tu więcej turystów z tej części Europy? O tym między innymi dyskutowali uczestnicy konferencji „Otwarci na Skandynawię”, która w czwartek odbyła się w Ratuszu Staromiejskim.

To już dziewiąta konferencja „Otwarci na Skandynawię” organizowana przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Po raz kolejny do Elbląga przyjechali przedstawiciele biznesu z Polski, Finlandii, Szwecji i Danii, by dyskutować o współpracy i uczestniczyć w warsztatach biznesowych. Jeden z tematów dotyczył tego, jak skandynawscy przedsiębiorcy oceniają prowadzenie biznesu w Polsce i województwie warmińsko-mazurskim. Czy ich zdaniem przekop Mierzei Wiślanej może się stać kołem zamachowym dla regionalnej gospodarki?

- Mamy tu Kanał Elbląski, Zalew Wiślany, morze i wreszcie połączenie tego wszystkiego dzięki przekopowi. Do tego bliskość z Trójmiastem i drogę S7. To wyjątkowe połączenie, które może być wykorzystywane do przyciągnięcia turystów. Tylko nie ma na razie żadnej wspólnej oferty dla turysty ze Skandynawii. Nie słyszę o żadnych takich planach. Trzeba wykorzystać historię tego miejsca, Skandynawowie interesują się historią II wojny światowej, takimi zabytkami techniki jak Kanał Elbląski. Trzeba to wszystko popakietować, by było klarowne dla turystów, by mogli łatwo znaleźć takie oferty - mówił pochodzący z Finlandii Antti Pohjonen, prezes Sand Valley Golf Resort w Pasłęku, który z Elblągiem związał się na stałe. Jak sam przyznał, mieszka na starówce, niedawno wziął w Elblągu ślub i rozwija golfowy biznes. A pole w Pasłęku znalazło się ostatnio w setce najlepszych pól golfowych w Europie.

- Od 15 lat rozwijamy ten biznes. W Polsce golf nie jest tak popularny jak w Skandynawii, skąd przyjeżdża do nas wielu gości. Doceniają to, jak Polska się zmieniła, jak łatwo dostać się na pole golfowe z lotniska w Gdańsku, cenią sobie położenie i sam Elbląg. Podoba im się nowa-stara starówka – dodał.

(fot. Mikołaj Sobczak)

Jednym z gości panelu dyskusyjnego był Paweł Kuczyński z firmy NTG Polar Road, specjalizującej się w transportach towarów drobnicowych.

- Prywatnie uważam, że przekop Mierzei i budowa drogi wodnej to jak najbardziej słuszna inicjatywa. Gdy jeszcze byłem na studiach na Uniwersytecie Morskim, to nasz profesor św. pamięci Witold Andruszkiewicz na wykładach zawsze powtarzał, że ten kanał jest potrzebny. Liczę na to, że przekop rozwinie gospodarczo ten region. My jako firma transportowa z przekopu niestety korzystać nie będziemy, bo specjalizujemy się w transportach tirami, mamy ponad 4000 naczep, które płyną z towarem promami w obszarze Morza Bałtyckiego. W Polsce głównie z portów w Gdyni i Świnoujścia. Co oczywiście nie oznacza, że inni nie będą z tego korzystać, przecież przed wojną do Elbląga wpływały naprawdę spore statki. Potencjał jest – powiedział nam Paweł Kuczyński.