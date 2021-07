Jak się zmienia elbląski teatr?

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu przechodzi gruntowną modernizację. Przyglądamy się przeprowadzanym tam właśnie pracom. Zobacz zdjęcia i wizualizacje projektu.

Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru A. Sewruka – etap I. Taką nazwą objęte są prace, które możemy dziś obserwować patrząc na elbląski teatr, na którego teren jakiś czas temu wjechał ciężki sprzęt. W środku budynku szykuje się przebudowa klatek schodowych, nowe windy, zwiększanie powierzchni pomieszczeń przez wyburzenie ścian... Zmian ma być dużo.

Dla przykładu: swoją powierzchnię ponaddwukrotnie zwiększy mała scena – z ok. 104 do 235 m2.

- Z kolei piętro niżej będzie sala prób czytanych o powierzchni 130 m2– opowiada o nadchodzących zmianach Mirosław Siedler, dyrektor Teatru im. A Sewruka. - Do tej pory mała scena mieściła 80 widzów, teraz w spektaklach będzie mogło uczestniczyć ok. 200 osób – dodaje.

Dyrektor elbląskiego teatru podkreśla, że zmieni się też zaplecze małej sceny. Nowe przejścia między pomieszczeniami czy kwestie takie jak układ garderób mają zwiększyć techniczne możliwości realizacji spektakli. Zmieni się też lokalizacja pomieszczeń dla oświetleniowców i akustyków, przy scenie będzie funkcjonowało odnowione zaplecze sanitarne. Inwestycja wiąże się też z zakupem nowego wyposażenia technicznego i mebli.

W projekcie przewidziano oddzielne wejście dla aktorów. Nową lokalizację otrzyma pracownia krawiecka oraz część działów administracji teatru. Inwestycja to także nowe miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne, a także zagospodarowanie otoczenia teatru pod kątem terenów zielonych. Co więcej, budynek zostanie bardziej dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – chodzi tu o nowe windy i likwidację barier architektonicznych.

Przebudowa teatru to duże przedsięwzięcie logistyczne, wszystkie dekoracje i rekwizyty musiały zostać przewiezione do zewnętrznego magazynu. Przeniesiona została portiernia, charakteryzatornia, inne miejsca niezbędne do funkcjonowania teatru. W tym miejscu warto zaznaczyć, że na czas modernizacji nie zostaje zawieszona jego działalność.

- Musimy dalej funkcjonować, musimy jednak koordynować naszą działalność artystyczną z pracami budowlanymi. Organizacja spektakli może się odbywać, bo prace nie dotyczą dużej sceny. Wykorzystujemy też czas pandemii na modernizację – zaznacza dyrektor Siedler.

Inną kwestią jest zazębianie się ze sobą poszczególnych projektów w czasie. Przypomnijmy, że właśnie dobiega końca termomodernizacja teatru. Wymieniono okna, instalacje elektryczne, wewnętrzny system ogrzewania łącznie z węzłem cieplnym. Odnowiono też zewnętrzne elewacje, trwa ich docieplanie. Ocieplony został również dach teatru. Termomodernizacja teatru opiewa na kwotę niemal 2 mln 173 tys. zł, dofinansowanie wynosi ponad 1 mln 664 tys. zł.

Tak będzie wyglądać główne wejście do teatru od strony ul. Teatralnej (wizualizacja Teatr im. A. Sewruka)

- Kilkanaście lat temu minister kultury Waldemar Dąbrowski stwierdził, że gdyby budynki teatrów i innych instytucji kultury zmieniały się tak szybko, jak zmieniają się w Polsce stacje benzynowe, to mielibyśmy piękne obiekty – mówi Mirosław Siedler. - Teatry to obiekty specyficzne, które muszą łączyć zapewnienie potrzeb widowni z potrzebami dotyczącymi sceny i jej zaplecza. Teatr im. A. Sewruka w Elblągu to budynek z 1966 r. i od tamtego czasu nie przechodził gruntownych modernizacji, choć były modernizacje widowni, sceny itd. Przez lata prowadziliśmy drobne prace remontowe: wymianę okien, remont pomieszczeń... Przyszedł jednak czas, żeby teatr bardziej zmienił swoje oblicze z zewnątrz i od środka i by ten budynek był dostosowany do wymagań XXI w., zarówno jeśli chodzi o komfort widzów, jak i pracowników – zaznacza. - To działanie dla mieszkańców Elbląga i dla miasta w ogóle, bo to, jak wyglądają poszczególne instytucje przekłada się na jego wizerunek.

Jak to wszystko wygląda w liczbach?

Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka to projekt, którego koszt wynosi niemal 13 mln 390 tys. zł. Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury wynosi 4,5 mln zł. Przypomnijmy, że teatr szacował koszty przebudowy na 11,9 mln złotych, więc o dołożeniu brakującej kwoty musiał zdecydować najpierw Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (teatr to instytucja samorządu regionu), a później Sejmik, nowelizując budżet województwa na sesji majowej.

Projekt rozbudowy realizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Przemysłówka 03 – Antoni Klecha, które ma 20 miesięcy na realizację zadania.