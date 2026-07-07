Jak zmieni się port w Tolkmicku?

Czekają nas zmiany na Zalewie Wiślanym. Urząd Morski w Gdyni szykuje się do przebudowy wejścia do portu w Tolkmicku i czeka na oferty projektantów.

Aż 16 miesięcy będzie miał wykonawca na opracowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej przebudowy portu w Tolkmicku. Urząd Morski w Gdyni chce rozbudować falochrony Wschodni i Zachodni, a także wybudować specjalną konstrukcję tłumiącą przy Nabrzeżu Zamykającym. Wykonanie tej inwestycji będzie wiązało się ze zwężeniem wejścia do portu. Urząd Morski preferuje jednak rozwiązania, które nie zmienią obecnego toru podejściowego.

Przypomnijmy: do portu w Tolkmicku prowadzi tor wodny o długości 700 metrów i szerokości 40 metrów. Ochronę zapewniają mu dwa falochrony: Wschodni (o długości 127 metrów) i Zachodni (mierzący 203,5 metra). W latach 2013–2015 pierwszy z nich był już modernizowany. Nabrzeża portu mają długość około 400 metrów, a z samej przystani korzystają głównie jednostki rybackie i turystyczne.

Urząd Morski w Gdyni ogłosił właśnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Wyłoniony wykonawca będzie miał na to wspomniane 16 miesięcy, przy czym w postępowaniu ustalono twarde terminy oddawania poszczególnych części zamówienia.

Oferty można składać do 14 lipca. Wtedy też dowiemy się, na ile oferenci wycenili swoje usługi. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie ceny (w 60 proc.) oraz doświadczenia projektanta (w 40 proc.).