Jest chętny na browar w Braniewie

Van Pur chce kupić browar w Braniewie od Grupy Żywiec. Obie firmy podpisały list intencyjny w tej sprawie. Van Pur ma kupić100 procent udziałów w spółce Browar Braniewo, nieruchomości i aktywa związane z produkcją piwa w tym browarze i i prawo do wytwarzanych tu marek.

- Strony podpisały list intencyjny, którego następstwem będzie rozpoczęcie procesu badania przedmiotu transakcji tzw. due diligence. Jeżeli proces badania zostanie pomyślnie ukończony oraz dodatkowo zgodę na koncentrację wyrazi Prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to finalizacja transakcji nastąpi jeszcze w 2020 roku – informują obie firmy w komunikacie prasowym rozesłanym do mediów.

- Jesteśmy polską firmą, jednym z największych producentów piwa w Europie Środkowo- Wschodniej, ale to w kraju chcemy angażować nasze siły poprzez tworzenie miejsc pracy i nowej gamy produktów dla naszych klientów. By tak się stało, musimy nieustannie inwestować. Przejęcie Browaru Braniewo jest kolejnym milowym krokiem w rozwoju Van Pur. Jesteśmy przekonani, że to dobry kierunek dla naszej firmy. Zależy nam na utrzymaniu i kontynuacji tradycji polskich, znanych marek piwa o ugruntowanej pozycji na rynku – podsumowuje Jagoda Iwańczuk, prezes zarządu Van Pur S.A., który jest właścicielem 5 browarów zlokalizowanych w Łomży, Rakszawie, Jędrzejowie, Zabrzu oraz Koszalinie

- Zamiar sprzedaży Browaru Braniewo przez Grupę Żywiec wynika z planów skoncentrowania inwestycji na strategicznych obszarach, uproszczenia działalności i wydzielenia aktywów, w przypadku których oczekiwany zwrot z kapitału jest niższy od zamierzonych przez naszą firmę celów. Wierzymy, że biorąc pod uwagę specjalizację rynkową i strategię rozwoju w Polsce Van Pur będzie dobrym inwestorem dla Browaru w Braniewie – mówi Francois-Xavier Mahot, prezes Grupy Żywiec SA.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, odetchnąć będą mogli z pewnością pracownicy braniewskiego browaru (około 80 osób) oraz lokalny samorząd. We wcześniejszych rozmowach z pracownikami Grupa Żywiec zapewniała, że powinna znaleźć nowego właściciela browaru do końca pierwszego kwartału 2021 roku.