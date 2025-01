Jest plan na nową ścieżkę rowerową

Frombork i Krzyżewo mają zostać połączone nową ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 504. Porozumienie o wspólnym wykonaniu dokumentacji tej inwestycji zawarły władze województwa warmińsko-mazurskiego i gminy Frombork. - Przyczyni się ona do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta, a docelowo ma wpisać się w europejski szlak rowerowy Euro Velo R10 i będzie kontynuacją ścieżki Stępień-Frombork do Elbląga – czytamy w nim między innymi.

Przy drodze wojewódzkiej nr 504 na odcinku Frombork-Krzyżewo ma powstać ok. 7 km nowej ścieżki rowerowej. Porozumienie w sprawie wykonania dokumentacji tej inwestycji zawarły Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz władze gminy Frombork. Ścieżka ma docelowo wpisać się w szlak rowerowy Euro Velo R10. To międzynarodowy szlak przebiegający dookoła Morza Bałtyckiego o łącznej długości 8539 km. Polski odcinek szlaku o długości 588 km przebiega m. in. przez województwo warmińsko-mazurskie: wzdłuż Zatoki Elbląskiej i Zalewu Wiślanego, dociera do Tolkmicka i przez Frombork oraz Braniewo kieruje się w stronę granicy z Federacją Rosyjską w Gronowie.

Radni gminy Frombork podjęli uchwałę w sprawie „wyrażenia woli zawarcia porozumienia określającego zasady współpracy i współfinansowania wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Rozbudowa DW 504 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Frombork- Krzyżewo”.

- Inwestycja przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta, docelowo ma wpisać się w europejski szlak rowerowy Euro Velo R10 i będzie kontynuacją ścieżki Stępień-Frombork do Elbląga poprzez miejscowości Krzyżewo-Chojnowo-Tolkmicko-Pęklewo-Łęcze-Jagodnik. Ponadto zapewni alternatywne możliwości komunikacyjne mieszkańcom gminy w dojeździe do Braniewa, Tolkmicka i Elbląga do szkół i pracy - czytamy m. in w uzasadnieniu tej uchwały.

Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji inwestycji to 600 tys. zł.

- Na mocy porozumienia każdy z interesariuszy zobowiązuje się do partycypacji w kosztach wykonania dokumentacji w wysokości: 400 tys. zł województwo warmińsko-mazurskie, 200 tys. zł gmina Frombork – czytamy w podjętej przez radnych Fromborka uchwale.

Nie określa ona terminu wykonania tej dokumentacji. Samorząd Fromborka podjął ja podczas sesji 26 listopada 2024 roku.