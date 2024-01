Kamienica już nie na bank

Jeden z najdłużej działających w Elblągu oddziałów bankowych został właśnie zamknięty. Chodzi o siedzibę banku Pekao SA przy Starym Rynku na starówce.

To był jeden z pierwszych nowoczesnych oddziałów bankowych w Elblągu. Istniał na starówce od lat 90., to między innymi tutaj przez lata działał elbląski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dłużej od tego oddziału Pekao SA funkcjonował jedynie oddział PKO BP przy ul. 1 Maja, w którym obecnie mieści się przychodnia lekarska i oddział Narodowego Banku Polskiego przy ul. 1 Maja, po którym budynek nadal stoi pusty.

Bankowcy podkreślają, że zamykanie stacjonarnych oddziałów wymuszają zmiany w społeczeństwie i rozwój technologii.

- Postępujący rozwój technologiczny, który ze względu na pandemię znacznie przyspieszył, jak i skłonność klientów zarówno tych z młodszego, jak i starszego pokolenia do korzystania z nowych rozwiązań zmusił branżę bankową do modyfikacji swojego modelu funkcjonowania. Jak wynika z ostatnich danych, klientów „mobile only” (używających jedynie aplikacji na smartfonach i tabletach), korzystających z usług krajowych banków jest aż 16 mln. Odwiedzają oni stacjonarne oddziały banku sporadycznie. Podobnie ma się rzecz z przedsiębiorcami, którzy coraz więcej spraw mogą załatwić zdalnie, za pomocą aplikacji mobilnej bądź bankowości elektronicznej – pisze w odpowiedzi na nasze pytania o powodach zamknięcia oddziału Departament Komunikacji Korporacyjnej Pekao SA. - Zamknięcie placówki bankowej każdorazowo poprzedzone jest wnikliwą analizą czynników ekonomicznych, lokalnych uwarunkowań rynkowych, potencjałem demograficznym, trendami w całym sektorze bankowym oraz trwającymi procesami transformacji cyfrowej w banku, a co najważniejsze sytuacją pracowników i możliwościami ich relokacji do innych placówek – dodają.

Klienci banku mogą korzystać z siedziby Pekao przy ul. Hetmańskiej, za to przy Starym Rynku nadal będzie działał bankomat.

Co stanie się z częścią kamienicy zajmowaną dotychczas przez bank? Czy będzie przeznaczona na sprzedaż czy na wynajem? Na to pytanie przedstawiciele banku na razie nam nie odpowiedzieli.