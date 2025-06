Kąpielisko tuż przed otwarciem

W basenach nowego kąpieliska przy ul. Spacerowej jest już napuszczona woda, trwają odbiory techniczne. Otwarcie planowane jest na początku wakacji, po Dniach Elbląga. Zobacz zdjęcia z drona, wkrótce więcej fotek.

Nowe kąpielisko o głębokości od 1,2 do 1,8 m powstało w miejscu tzw. wojskowej niecki byłego basenu. Ma pięć zjeżdżalni, tory pływackie, brodziki dla dzieci, rwącą rzekę, pomosty, boiska do siatkówki plażowej i kometki, tereny zielone oraz całe zaplecze sanitarne i gastronomiczne. Powstało też 100 nowych miejsc parkingowych dla aut osobowych, miejsca dla osób z niepełnosprawnościami i autokarów. Powierzchnia basenów wynosi ok. 2,1 tys. m kw, terenów rekreacyjnych - 9,6 tys. m kw, a powierzchnia terenów utwardzonych zajmuje obszar ok. 4 tys. m kw.

Powstały też dwa budynki, w których mieści się zaplecze technologiczne i techniczne, szatnie z częścią socjalną, na jednym z nich jest taras wypoczynkowy.

Inwestycja kosztowała 90 mln złotych, wykonawcą na zlecenie miasta jest firma STRABAG.

Zdjęcia kąpieliska z drona wykonał Sebastian Skrzypek. Dziękujemy za ich udostępnienie.