KFC przy Nowej Holandii?

Czy przy Nowej Holandii powstanie kolejna restauracja? Firma AmRest, która jest przedstawicielem takich marek jak KFC czy Pizza Hut, złożyła do Starostwa Powiatowego w Elblągu wniosek o pozwolenie na budowę takiej inwestycji.

AmRest złożył wniosek o pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną techniczną infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi oraz słupem reklamowym o wysokości do 30 m. Wpłynął on do Starostwa Powiatowego w Elblągu 23 stycznia. 3 marca urząd wezwał inwestora do uzupełnienia dokumentacji, sprawa nadal jest rozpatrywana.

Inwestorem jest spółka AmRest z Wrocławia, będąca częścią ogólnoświatowego koncernu gastronomicznego. W Polsce ma 615 restauracji, m.in. franczyzowe marki takie jak KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks. Inwestycja pod Elblągiem, na działce o powierzchni ok. 3,5 tys. metrów kwadratowych, ma powstać koło Nowej Holandii.

Wysłaliśmy pytania do inwestora w tej sprawie, czekamy na odpowiedź.