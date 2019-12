Kolejna działka na Modrzewinie idzie pod młotek

Miasto chce sprzedać kolejną działkę na Modrzewinie. Ma 4 tysiące m kw. powierzchni, jest przeznaczona pod działalność produkcyjną, magazynową lub usługową i leży w granicach specjalnej strefy ekonomicznej.

Działka, wystawiona na przetarg, który odbędzie się 27 stycznia w Urzędzie Miejskim, znajduje się przy ul. Sulimy w sąsiedztwie Elbląskiego Parku Technologicznego i Centrum Logistycznego Grupy Żywiec. Jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, należy do specjalnej strefy ekonomicznej i znajduje się na obszarze uzbrojonym w media komunalne.

Nieruchomość jest przeznaczona pod działalność produkcyjną, magazynową lub usługową, jednak by ona była w tym miejscu możliwa, potencjalny inwestor musi uzyskać zezwolenie na działalność w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

W porozumieniu z Zarządem Dróg musi też wykonać drogę dojazdową, łączącą działkę z ulicą Sulimy. Miasto posiada już dokumentację projektową drogi i decyzję, umożliwiającą jej budowę.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy działki do 31 grudnia 2022 r. i zakończenia inwestycji do 31 grudnia 2025 r.

Cena wywoławcza nieruchomości to 184,6 tys. złotych netto (plus VAT).