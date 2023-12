Kolejny SIM w regionie

W piątek, 8 grudnia podpisano akt notarialny Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Pojezierze. W 10 samorządach w województwie powstanie w związku z tym około 650 mieszkań.

"Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu" – przypominają strony rządowe.

- Trzecia spółka, trzecia Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa na terenie naszego województwa już istnieje – mówił po podpisaniu umowy Piotr Opaczewski, wicewojewoda warmińsko-mazurski. W projekt włączył się m. in. samorząd Tolkmicka. Wcześniej w regionie w SIM-y zaangażowało się 36 samorządów. - Celem jest budowa mieszkań na wynajem w dobrej cenie, to trochę taki "państwowy TBS": mieszkania na wynajem w cenie poniżej ceny rynkowej z możliwością dojścia do własności – tłumaczył wicewojewoda. - Jesteśmy jednym z województw o chyba największym nasyceniu udziału samorządów w tej inicjatywie, prawie 40 samorządów gminnych jest w spółkach – mówił. W skali wszystkich trzech spółek mowa o budowie ok. 2500 mieszkań. Prace budowlane rozpoczęły się już np. w Szczytnie.

- Elbląg niestety nie uczestniczy (w SIM-ach – red.), ale nie składamy broni, będziemy bardzo namawiać pana prezydenta czy panów prezydentów żeby do tej spółki przystąpili - mówił Piotr Opaczewski. - Miasto oczywiście ma swój TBS, który działa prężenie i buduje kolejne inwestycje, ale jedno nie wyklucza drugiego. Różnica między TBS-em a SIM-em jest taka, że tutaj po ok. 20-25 latach ktoś, kto to mieszkanie wynajmuje, będzie mógł ostatecznie dojść do własności tego mieszkania, czego nie ma na chwilę obecną w TBS-ach. Krajowy Zasób Nieruchomości ma bardzo dobrą działkę pod budowę mieszkań w Elblągu – zaznaczył wicewojewoda.

- Jeśli chodzi o spojrzenie od strony samorządów, mamy coraz więcej problemów w małych i większych gminach, ta inicjatywa pozwala zaspokajać potrzeby mieszkańców w tej grupie osób, które ze względu na dochód nie mogą otrzymać mieszkania socjalnego, ale też mają za mały dochód aby na rynku zakupić (mieszkanie - red.) za kredyt mieszkaniowy - mówił Jakub Bornus, wójt Gminy Braniewo. - To są osoby aktywne, które pracują, które wychowują dzieci. Dobrą sprawą jest też to, że oprócz tego, że spółka SIM może budować na naszych gruntach, których jesteśmy właścicielami, ale także my możemy korzystać z nieruchomości, które są w chwili obecnej Skarbu Państwa. Ustawa przewiduje, że jeżeli samorząd takie zgłoszenie co do danej działki zgłosi np. do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, to ta działka zostanie zablokowana pod taką inwestycję i w efekcie przekazana – mówił wójt. - To nas bardzo cieszy ponieważ często zmagamy się z tym, że mamy ograniczone zasoby nieruchomości na których moglibyśmy taką inwestycję prowadzić - zaznaczył.

O tym, które gminy powiatu elbląskiego przystąpiły do SIM pisaliśmy w tym artykule. Są to m.in. Pasłęk (135 mieszkań) i Gronowo Elbląskie (25 mieszkań).