Konkurs na dyrektora EPT

Prezydent Elbląga ogłosił konkurs na dyrektora Elbląskiego Parku Technologicznego. Kandydaci mogą zgłaszać swoje oferty do 29 października.

Przypomnijmy, że 1 września rezygnację z kierowania Elbląskim Parkiem Technologicznym złożyła Urszula Małek, nadal jednak pracuje w EPT na nowo utworzonym przez prezydenta stanowisku głównego specjalisty ds. funduszy pomocowych.

Prezydent Elbląga do 30 listopada powierzył obowiązki dyrektora tej instytucji Iwonie Łuczak, która pracuje w EPT od 2012 roku i była dotychczas specjalistą ds. administracyjno-prawnych. I już wtedy zapowiedział, że do ogłosi konkurs na to stanowisko.

Zainteresowani konkursem mogą zgłaszać swoje oferty do 29 października. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub techniczne), minimum 5 lat stażu pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym. Wśród wymagań dodatkowych jest m.in. doświadczenie w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej, znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem parków technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości, komunikatywna znajomość języka angielskiego czy znajomość rynku nowych technologii i problematyki rozwoju regionalnego. Nie jest wymagane, co może dziwić, przygotowanie koncepcji dotyczącej rozwoju Elbląskiego Parku Technologicznego czy pomysłów na zarządzanie tą instytucją. W poprzednich konkursach taki wymóg wobec kandydatów był.

Nazwisko nowego dyrektora EPT powinniśmy poznać przed 30 listopada.