"Kontynuujemy budowę w największym możliwym zakresie" (Śladem publikacji)

W nawiązaniu do artykułu, który pojawił się 26 kwietnia na portalu portELl.pl „pt. Światłowód nie dla wszystkich”, przesyłamy odpowiedź firmy NEXERA, która przybliża i wyjaśnia szczegóły inwestycji prowadzonych na obszarze elbląskim.

Jako beneficjent konkursów organizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) jesteśmy zobowiązani zapewnić zasięg sieci światłowodowej w konkretnych adresach wskazanych w konkursie (Białe Adresy NGA). Zobowiązanie to musimy zrealizować w zadanym czasie i w ramach uzyskanego dofinansowania. Jest to zatem nasz priorytet. Z tego jesteśmy rozliczani przez instytucję zarządzająca Programem.

Od początku realizacji naszych projektów zakładaliśmy, że sieć budowaną z dofinansowaniem będziemy rozszerzali o dodatkowe adresy, które w projekcie POPC się nie znalazły. Działania te realizujemy i finansujemy je w całości ze środków własnych. W ten sposób nawet podwajamy liczbę gospodarstw domowych, do których dotrzemy z siecią światłowodową.

Widzimy również, że pomimo dołożenia staranności w planowaniu sieci zdarzają się adresy w bliskiej od niej odległości, których nie uwzględniliśmy w naszych planach. Na to również mamy rozwiązanie. Po uruchomieniu naszej sieci istnieje możliwość dodania adresu, którego pierwotnie w planach nie było. Jeśli warunki techniczne na to pozwalają (m.in. nie jest konieczne opracowanie nowego projektu budowlanego, uzyskamy niezbędne zgody), dokładamy starań, aby każdy taki adres dołączyć do naszej sieci światłowodowej. Zachęcamy właścicieli gospodarstw domowych sąsiadujących z adresami będącymi w sieci NEXERY o zgłaszanie operatorom detalicznym, potrzeby skorzystania z usług dostępu do bardzo szybkiego internetu. Jesteśmy umówieni z operatorami jak procedować takie zgłoszenia i jak uruchamiać w takich przypadkach usługi.

Należy pamiętać, że budowa sieci światłowodowej jest dużym i kompleksowym projektem. Realizacja założonego zakresu zależy od bardzo wielu czynników i decyzji licznych podmiotów, np. samorządowych czy administracyjnych. Aby zbudować sieć światłowodową konieczne jest pozyskanie pozwoleń na budowę od właścicieli działek i gruntów prywatnych, przez które będzie poprowadzony kabel światłowodowy. Brak decyzji lub odmowa przejścia przez działkę blokuje możliwość realizacji projektu. W obszarze elbląskim nie otrzymaliśmy wielu pozwoleń od administratorów budynków wielorodzinnych, co w konsekwencji wykluczyło półtora tysiąca gospodarstw domowych z planu objęcia światłowodem NEXERY nie z naszej winy.

Wbrew przeciwnościom i jednocześnie odpowiadając na oczekiwania tych mieszkańców, którzy z internetu światłowodowego chcą korzystać, kontynuujemy budowę w największym możliwym zakresie. Poszukujemy również efektywnych rozwiązań rozszerzania zasięgu sieci NEXERY. Planujemy kolejne fazy rozbudowy naszej sieci. Dostępność dofinansowania będzie z pewnością pomagała dotrzeć do miejsc trudnych, a tym samym drogich w budowie. Dlatego zachęcamy mieszkańców Regionów NEXERY do zgłaszania potrzeby podłączenia adresu do sieci światłowodowej bezpośrednio na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej: https://bip.uke.gov.pl/zapotrzebowania/zglos-zapotrzebowanie/ i https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/. Zgłoszenia te mają szansę zostać uwzględnione w kolejnych programach wspierających budowę sieci światłowodowych.