Krok bliżej do nowej drogi na Mierzeję

Złożono już wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 502 łączącej Nowy Dwór Gdański ze Stegną oraz nowych mostów na Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej w Rybinie. Inwestycja ma odciążyć tę miejscowość od ruchu turystycznego zmierzającego na Mierzeję Wiślaną.

O inwestycji, którą ma zrealizować Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, pisaliśmy już na naszych łamach. Przypomnijmy, że przygotowano początkowo trzy warianty tzw. obwodnicy Rybiny - pierwszy, omijający wieś po jej zachodniej stronie. To najdłuższy odcinek, z nowym mostem na Szkarpawie. Dwa kolejne warianty zakładały budowę nowego odcinka trasy po stronie wschodniej miejscowości – oba krótsze, jednak z dwoma mostami, na Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej.

Ostatecznie w etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego projektanci pod rozwagę brali tylko dwa warianty po stronie wschodniej – krótszy przebiegający bliżej miejscowości i dłuższy, oddalony bardziej od Rybiny. Do realizacji wybrano krótszą trasę. Ten wariant zakłada budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 502, mostu zwodzonego jako nowej przeprawy przez rzekę i układu drogowego omijającego zabytkowe mosty w Rybinie.

- 17 marca został złożony w Urzędzie Gminy Stegna wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa nowego odcinka DW502 wraz z przeprawą mostową, omijającego zabytkowe mosty zwodzone w Rybinie” - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie wykonawcy.

Wydanie decyzji środowiskowej będzie jednym z najważniejszych etapów tej inwestycji: sprawdza jej wpływ na środowisko, może narzucić ograniczenia lub zmiany w projekcie, często wiąże się z konsultacjami społecznymi.

