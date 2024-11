Krok do marketu przy Żuławskiej

Przy ul. Żuławskiej ma powstać kompleks handlowy. Prezydent Elbląga wydał właśnie decyzję środowiskową w sprawie tej inwestycji, która jest podstawą do ubiegania się przez inwestora o pozwolenie na budowę. Kompleks handlowy miałby powstać do 2027 roku.

Działkę przy ul. Żuławskiej, o powierzchni prawie 3,5 hektara, w marcu 2023 roku od miasta za 4,4 mln zł kupiło Centrum Innowacji STB z Tczewa. W czerwcu 2024 roku pisaliśmy o tym, że do władz Elbląga wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy na tej działce kompleksu handlowego. Złożyła go firma Agile Property Development z Wrocławia.

Prezydent Elbląga 31 października wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest podstawą do ubiegania się przez inwestora o pozwolenie na budowę.

- Planowane przedsięwzięcie obejmuje: wykonanie do 5 obiektów handlowo-usługowych, zagospodarowanie terenu z układem dróg, parkingów, dojazdów i ciągów pieszych, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej (przyłącza i instalacje zewnętrzne): sieci wodociągowej, studni głębinowej o wydajności do 10 m3/h, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, w tym ogrodów deszczowych i zbiorników retencyjnych i/lub skrzynek rozsączających, sieci elektrycznej zasilania i oświetlenia oraz sieci teletechnicznej – czytamy w decyzji środowiskowej.

Powierzchnia budynków ma wynieść do 11,2 tys. m kw., powstać ma tu do 300 miejsc parkingowych. - Cały obszar inwestycyjny zostanie podniesiony o około 2 m. W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia planuje się wykonanie terenów zielonych, tzn. trawników oraz nasadzeń zieleni wysokiej. W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wycinkę drzew i krzewów. Planowane budynki zostaną posadowione w systemie palowania – czytamy w decyzji środowiskowej. - W budynku nr 1 planowany jest jeden lokal handlowy, ogólnodostępna toaleta z węzłem technicznym. Budynki nr 2-5 zaprojektowano jako budynki handlowo-usługowe. W budynkach znajdą się lokale przeznaczone na wynajem, węzeł ciepła, pomieszczenie przewijania i karmienia dzieci oraz toaleta ogólnodostępna. Wejścia główne lokali zaprojektowano w elewacji od strony parkingu.

Prawdopodobnie przy ul. Żuławskiej powstanie kompleks handlowy podobny do tego, który powstał wcześniej przy ul. Browarnej czy Fromborskiej. Dodajmy, że nabywca tej działki, kupując ją od miasta, zobowiązał się, że rozpocznie zabudowę do końca 2025 roku i ją zakończy do 31 grudnia 2027 roku.