Krok EPEC w stronę nowej elektrociepłowni

Przy ul. Dojazdowej ma powstać do końca 2025 roku nowa miejska elektrociepłownia. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Elblągu wystąpiło do prezydenta o wydanie tzw. decyzji środowiskowej. Podobny wniosek dotyczy także budowy farmy fotowoltaicznej na Terkawce.

- EPEC planuje budowę elektrociepłowni zasilanej gazem w miejsce ciepłowni opalanej węglem. Moc, o którą firma wnioskuje to 14,4 MW - cieplna i 13,4 MW – elektryczna. To pozwoli ogrzać i dostarczyć ciepłą wodę np. do całego osiedla „Zawada” lub „Nad Jarem”, energia elektryczna natomiast pozwoli zasilić w ciągu roku ok. 37 000 odbiorców gospodarstw domowych, przyjmując, że przeciętne gospodarstwo zużywa ok. 2 MWh rocznie. Inwestycja ma być zakończona do końca grudnia 2025 r. – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Alina Geniusz-Siuchnińska z firmy Inntu, która pełni rolę biura prasowego EPEC.

Zanim EPEC wystąpi o pozwolenie na budowę, niezbędna jest wydanie tzw. decyzji środowiskowej. Wniosek w tej sprawie wpłynął do ratusza, a prezydent wszczął postępowanie administracyjne. Co wynika z wniosku EPEC?

- Planowane przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę ciepłowni przy ul. Dojazdowej w Elblągu o budowę nowych źródeł wytwórczych, w której skład wchodzi m. in. kotłownia opalana gazem ziemnym, instalacje kogeneracji z turbinami, obiekty kubaturowe oraz infrastruktura towarzysząca – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

W sumie nowe budynki, jakie powstaną przy u. Dojazdowej, zajmą powierzchnię do 1,9 tys. m kw.. Powstanie tu nowa instalacja do produkcji ciepła i energii elektrycznej, a także magazyn energii. - Nie wyklucza się również budowy zbiornika przeciwpożarowego. Przedsięwzięcie obejmować będzie także budowę niezbędnych utwardzeń terenu, zjazdu z drogi, chodników, ogrodzenia, urządzeń i instalacji wod.-kan., gazowych, ppoż., niezbędnych instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w tym stacji transformatorowej, oraz infrastruktury towarzyszącej – wynika z informacji przekazanych nam przez urzędników ratusza.

W pierwszym etapie inwestycji w skład elektrociepłowni wejdą trzy silniki kogeneracyjne o mocy cieplnej do 5 MW każdy, kocioł gazowy o mocy nominalnej do 6,5 MW i magazyn ciepła o pojemności ok. 1200 metrów sześć.

- Przez pierwsze lata funkcjonowania nowej elektrociepłowni, ciepłownia węglowa o zmniejszonej mocy stanowić będzie źródło awaryjne i ewentualne uzupełnienie nowego źródła, a docelowo planuje się całkowite odejście od węgla w tym zakładzie – dodaje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

EPEC złożył także wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej na Terkawce (między drogą S22 a osiedlem przy ul. Augustowskiej, blisko Węzła Wschód). Ma powstać na działce o powierzchni ok. 3,5 ha i będzie sąsiadować z gigantyczną farmą fotowoltaiczną o powierzchni ok. 150 ha, którą ma tu zbudować warszawska firma - przedstawiciel koreańskiego inwestora na terenie Polski.

- Planuje się, iż instalacja EPEC będzie miała moc do 2,05 MWp. Planowana instalacja będzie bezobsługowa, niewymagająca budowy zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – informuje Joanna Urbaniak. - Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i montażu modułów fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej, stacji transformatorowej, kontenera technicznego, infrastruktury naziemnej i podziemnej (linie kablowe, przyłącza elektroenergetyczne, falowniki, ogrodzenie, oświetlenie, system monitorujący, system alarmowy) oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej – wylicza rzecznik prezydenta.

Utwardzona zostanie także droga dojazdowa, pożarowa oraz plac manewrowy. Niezbędne może się też okazać zniwelowanie terenu.