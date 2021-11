Jest chętny do budowy farmy fotowoltaicznej na Terkawce

Władze Elbląga wydzierżawią tereny na Terkawce pod budowę farmy fotowoltaicznej. Przetarg wygrał warszawska firma, która jest przedstawicielem koreańskiego inwestora na terenie Polski.

Przetarg dotyczył dzierżawy prawie 150 hektarów gruntów przy ul. Dąbrowskiego i al. Grunwaldzkiej, niedaleko drogi S22. To 13 nieuzbrojonych działek, leżących na tzw. Terkawce, które wcześniej władze miasta chciały przeznaczyć pod centra logistyczne, ale okazało się, że na tym terenie ze względu na korytarz powietrzny dotyczący podejścia do lotniska nie jest możliwe budowanie takich obiektów. Terenem zainteresowały się za to firmy inwestujące w farmy fotowoltaiczne, w przetargu udział wzięło udział dwóch oferentów z tej branży.

Po licytacji roczny czynsz dzierżawy, która ma obowiązywać przez 29 lat, wzrósł z 1,5 mln do 2,5 mln zł, a przetarg wygrała firma Ipsolar Farma4 z Warszawy, która jest częścią Ipsolar Group, odpowiadającej na koreańskie inwestycje w Polsce.

- Naszą misją jest stworzenie ’’eco miast’’, które skupią się na pozyskiwaniu energii ze słońca. Jesteśmy bezpośrednim przedstawicielem CoPrism Partners Co., Ltd na terenie Polski – informuje Ipsolar Group na swojej stronie na Facebooku.

- CoPrism Partners Co. Ltd została zweryfikowana 6 kwietnia 2021 roku przez zagraniczne biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Seulu w Republice Korei na prośbę Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. W spisie HomeTax, czyli w systemie Koreańskiego Krajowego Urzędu Podatkowego widnieje jako aktywna, działająca legalnie i odprowadzająca podatki – czytamy na stronie internetowej Ipsolat Group. - CoPrism Partners Co. Ltd działa na rzecz HMS (Hyundai Motors Security), Morgan Stanley Korea (bank inwestycyjny), True Friend Korea Investment & Securities Co.,Ltd., Hana Financial Investment.

Prezesem Ipsolar Group jest 35-letni Patryk Piasecki, pochodzący z Mrągowa, były polski żeglarz, który w 2008 roku startował na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w regatach klasy 470. Zdobył 10 medali na mistrzostwach świata i Europy w żeglarstwie, odnosił też sukcesy w bojerach i... kolarstwie MTB.

Teren na Terkawce, na którym ma powstać farma fotowoltaiczna, nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestor będzie musiał uzyskać decyzję o tzw. warunkach zabudowy. Zwycięzca będzie musiał na własny koszt uzyskać wszelkie decyzje i pozwolenia umożliwiające montaż i uruchomienie farmy fotowoltaicznej oraz wykonać dojazd i drogi wewnętrzne na tym terenie. Dokona też wszelkich niezbędnych uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Farmę fotowoltaiczną ma zbudować również na Terkawce Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Powstanie obok terenu, wystawionego w przetargu. EPEC otrzyma od miasta działkę pod farmę fotowoltaiczną w drodze bezprzetargowej o powierzchni 3,3 hektara.

Wysłaliśmy pytania do Ipsolar Group w sprawie planowanej inwestycji, czekamy na odpowiedzi.