Kto chętny na tę działkę?

Po raz trzeci miasto próbuje sprzedać działkę budowlaną przy ul. Wyspiańskiego. Licytacja nieruchomości, przeznaczonej pod usługi komercyjne, ma się odbyć 7 grudnia.

Uzbrojona działka o powierzchni 248 m kw. została wyceniona na 70 tysięcy złotych (plus VAT). Jest jedyną niezabudowaną nieruchomością w ciągu działek, na których od lat istnieją pawilony handlowo-usługowe. Jest również przeznaczona pod zabudowę komercyjną do wysokości trzech kondygnacji i ma bezpośredni dostęp do ulicy Wyspiańskiego.

Licytacja nieruchomości odbędzie się 7 grudnia. Potencjalny zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działki do końca 2023 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2025 roku.

Do już trzecie podejście władz miasta do sprzedaży tej nieruchomości. Poprzednie przetargi w czerwcu i we wrześniu tego roku nie wyłoniły nabywcy.