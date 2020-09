Kto urządzi park Dolinka?

Ratusz wyłonił wykonawcę prac modernizacyjnych w parku Dolinka. Teraz szuka firmy, która zagospodaruje poszczególne strefy w parku i dostarczy odpowiedni sprzęt.

7,3 mln złotych będzie kosztowała modernizacja parku Dolinka, a prace budowlane – o czym już informowaliśmy - wykona Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz z Elbląga. Umowa z wykonawcą powinna być wkrótce podpisana. choć nie wiadomo jeszcze konkretnie kiedy, ponieważ od decyzji komisji przetargowej odwołała się wykluczona firma z Podkarpacia.

To jednak tylko część inwestycji. Wykonawca drugiej części związanej z urządzeniem poszczególnych stref wypoczynku dla mieszkańców, dostawą i montażem poszczególnych urządzeń, ma być wyłoniony w kolejnym właśnie ogłoszonym przetargu.

Władze miasta szukają firmy, która dostarczy wyposażenie m.in. do strefy seniora, siłowni plenerowej, relaksu, kącika edukacyjnego, placów zabaw dla dzieci w różnym wieku, placu zabaw na górce, mini parku linowego, street workoutu oraz wykona bezpieczne nawierzchnie w tych miejscach, utworzy dwie plaże, nasadzi zieleń. Ma wykonać również stojaki na rowery, barierki, witacze i tablice informacyjne oraz przez trzy lata pielęgnować nowe nasadzenia zieleni. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 7 października. Zwycięzca przetargu będzie musiał zrealizować prace w ciągu ośmiu miesięcy od podpisania umowy.

Co ma się zmienić w parku Dolinka? Na dziewięciu hektarach powstanie miejsce do wypoczynku i rekreacji dla poszczególnych grup wiekowych – od dzieci po seniorów. Zostanie zamontowanych około 70 różnego rodzaju urządzeń, m.in. domki, labirynty, huśtawki, zestawy wspinaczkowe, hamaki, trampoliny, zjazdy linowe i zjeżdżalnie, siłownie plenerowe, leżaki, stoły piknikowe, grille. Powstaną dwie plaże nad Kumielą, nowe ścieżki pieszo-rowerowe o łącznej długości 5 km, odnowiony ma też być amfiteatr na 253 miejsca. Całość będzie monitorowana. Wartość całego projektu związanego z modernizacją Dolinki to prawie 10,5 miliona złotych, z czego prawie 9 milionów Elbląg pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury.

Przypominamy wizualizację parku po modernizacji. Zobacz film.