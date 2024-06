Latem wzrosną ceny ciepła w Elblągu

Od 1 lipca Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wprowadza nową taryfę cen ciepła. W zależności od tego, czy odbiorca został objęty zapisami ustawy o rekompensatach dla odbiorców czy nie, podwyżka wyniesie albo 9,46 proc. albo 2,47 procent.

EPEC poinformował na swojej stronie internetowej, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę miejskiej spółki. Ceny ciepła produkowanego przez EPEC spadną o 36 procent, powodem jest spadek cen węgla, którym zasilana cały czas jest kotłownia przy ul. Dojazdowej. (średnia cena gigadżula spadnie z 100,85 zł na 64,55 zł). W związku jednak z tym, że 80 procent ciepła w Elblągu produkuje państwowa spółka Energa Kogeneracja, to końcowi odbiorcy podwyżek nie unikną.

- W nowych stawkach za przesył uwzględniono lutową podwyżkę cen EKO, tj. ciepła o 34 procent i nośnika (wody) o 269 procent .Wpływają one na koszty dystrybucji ciepła – informuje EPEC, dodając że ze względu na znaczącą obniżkę cen ciepła w obecnej taryfie miejskiej spółki całkowity wzrost stawek dla klientów końcowych został zminimalizowany.

- Aktualnie, w związku z dalszym obowiązywaniem ustawy mającej na celu ochronę odbiorców przed rosnącymi cenami energii, dzielimy naszych klientów na dwie grupy: uprawnionych i nieuprawnionych. Klienci, których zapisy ustawy nie obejmują – odczują zmianę ceny o +2,47%. Klienci objęci zapisami ustawy – odczują zmianę o 9,56%. Wynika to z faktu zmiany zapisów w ustawie – zwiększa się poziom ceny z rekompensatą oraz jeśli chodzi o taryfę rośnie średnia stawka za przesył (co ma związek z podwyżką EKO z lutego br.). By poprawnie obliczyć zmianę procentową, potrzebna jest średnia stawka wytwarzania z rekompensatą + średnia stawka za usługi przesyłowe, przed i po zmianach. Porównanie jednej kwoty z drugą – wykazuje zmianę 9,56 procent – precyzuje w odpowiedzi na nasze pytania Justyna Kotrys, szefowa działu handlu i marketingu EPEC.

Pisma z informacjami o podwyżkach od 1 lipca dotarły właśnie do zarządców nieruchomości w Elblągu. Przypomnijmy, że poprzednia podwyżka, na skutek nowej taryfy EKO została wprowadzona w lutym tego roku. Wyniosła dla obiorców końcowych około 25 procent.