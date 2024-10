Lwowska znów pod młotek

Miasto ponownie próbuje sprzedać działki przy ulicy Lwowskiej. Dwa osobne postępowania opiewają łącznie na kwotę ok. 8,7 mln zł.

Jak już pisaliśmy na naszych łamach niemal rok temu, dwa pierwsze przetargi dotyczące sprzedaży tych działek o łącznej powierzchni ok. 3 hektarów zostały unieważnione, bo nie zgłosił się żaden chętny oferent. Teren sąsiaduje z osiedlem domów jednorodzinnych przy ul. Wileńskiej. Ma przez niego przebiegać ul. Lwowska. Dzisiaj to m. in. pola, leżące tuż przy drodze na Tolkmicko i ścieżce rowerowej do Krasnego Lasu.

Jedno z postępowań dotyczy działek 102/18 i części działki 102/17, które mają razem ponad 2 ha (cena wywoławcza to niemal 5,4 mln zł), drugie działki 102/16 i części działki 102/17, czyli nieruchomości mających razem ponad 1,3 ha (cena wywoławcza to 3 mln 264 tys. zł). Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości będzie jeszcze doliczony VAT.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego to tereny przeznaczone pod funkcje usługowe, działka 102/17 ma przeznaczenie ulicy dojazdowej. Nieruchomości są położone na terenie uzbrojonym w media komunalne. Przetarg odbędzie się 2 grudnia.