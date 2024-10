Zbudują nową farmę wiatrową

EDP Renewables, czwarty co do wielkości producent energii odnawialnej na świecie, zapowiedział ulokowanie 22 turbin wiatrowych na terenie gminy Pasłęk.

Firma jest już po wstępnych analizach możliwości przeprowadzenia tej inwestycji na terenie gminy Pasłęk. - Obręby, w których chcielibyśmy ulokować turbiny wiatrowe, to: Robity, Wikrowo, Kupin, Majki i Zielonka Pasłęcka, Wągniki, Zielno, Drulity oraz Dargowo - mówił Kamil Guriew, przedstawiciel EDP Renewables, podczas sesji Rady Miejskiej w Pasłęku, która odbyła się 30 września.

EDP Renewables prowadzi również analizę tej inwestycji pod kątem wejścia w życie nowych przepisów o elektrowniach wiatrowych. Jedną z kluczowych zmian, jakie szykuje rząd, jest zniesienie zasady 10H, która zakazywała budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność ich wysokości od zabudowy mieszkalnej. Zgodnie z nową ustawą, minimalna odległość od zabudowy mieszkalnej wynosić miałaby 500 metrów. Dodatkowo, wiatraki będą musiały być oddalone o co najmniej 1500 metrów od obszarów cennych przyrodniczo, takich jak parki narodowe, rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000.

- Projekt ustawy trafił do konsultacji społecznych. Zobaczymy, jak one się potoczą, czy będą jakieś sprzeciwy, opinie - podsumował Kamil Guriew.

Nowa ustawa wprowadzić ma także ułatwienia dla mieszkańców, umożliwiając im dostęp do co najmniej 10 procent mocy elektrowni wiatrowej na zasadach m. in. kooperatyw energetycznych.

- To jeden z plusów dla mieszkańców. Czekamy na zapisy nowej ustawy. 10 procent z produkcji każdy z inwestorów musi być gotowy rozdysponować pomiędzy lokalnych odbiorców – mówił przedstawiciel EDP Renewables.

Jako plusy dla gminy, które ma przynieść ta inwestycja, wymieniano podatki.

- Szacujemy, że średniorocznie od jednej turbiny będzie to 200 tys. zł. Inne środki finansowe, jakie trafiają do gminy, to te na inwestycje w drogi. Turbiny należy dowieźć na plac budowy, musimy zmodernizować część dróg, aby móc zgodnie z prawem je przetransportować – wyjaśniali przedstawiciele EDP Renewables.

Termin realizacji inwestycji przedstawiciele firmy określi na 7-8 lat.