Mamy najnowsze statystyki z przekopu

W sierpniu przez przekop Mierzei Wiślanej przepłynęło ponad 340 jednostek, w większości rekreacyjnych. To na razie najlepszy miesięczny wynik od otwarcia kanału.

Pozyskaliśmy najnowsze dane z Urzędu Morskiego w Gdyni. Wynika z nich, że przez kanał przez Mierzeję Wiślaną w sierpniu przepłynęło 291 jednostek rekreacyjnych, trzy rybackie, 26 państwowych i 22 komercyjne. To w sumie ponad 340 przepłynięć, więcej o ponad 60 niż w rekordowym dotychczas lipcu.

Szczegółowe dane od początku uruchomienia przekopu, a więc od 17 września 2022 roku, przedstawia poniższa tabela. Dodajmy, że śluza w Nowym Świecie będzie czynna przez cały rok, zgodnie z aktualnymi przepisami portowymi.

- Możliwe wyłączenia dotyczą warunków pogodowych, np zalodzenia czy silnego wiatru. Nie otwieramy bram śluzy, gdy wiatr przekracza 15 metrów na sekundę, a mostów, gdy wiatr jest powyżej 10 m/s – wyjaśnia Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Przypomnijmy, że godziny wejścia do śluzy z Zatoki Gdańskiej to obecnie 8.30-9.30 i 13.30-14.30, a z Zalewu Wiślanego – godz. 11-12 i 16-17. Jednostki zmierzające wejść do portu Nowy Świat mają obowiązek nawiązania łączności ze służbą dyżurną na kanale UKF 68.

Statystyki wejść do portu Nowy Świat od otwarcia przeprawy

18.09.2022-10.09.2023 Rekreacyjne Rybackie Państwowe Komercyjne wrz.22 220 1 9 6 paź.22 140 1 10 19 lis.22 11 1 7 24 Rok 2022 gru.22 0 0 1 17 467 sty.23 2 0 3 31 lut.23 0 0 8 30 mar.23 0 2 11 30 kwi.23 34 0 21 33 maj.23 96 1 15 47 cze.23 153 8 4 35 lip.23 245 1 20 11 sie.23 291 3 26 22 Rok 2022/2023 wrz.23 112 2 7 7 1778 01.01.2023-10.09.2023 Rekreacyjne Rybackie Państwowe Komercyjne sty.23 2 0 3 31 lut.23 0 0 8 30 mar.23 0 2 11 30 kwi.23 34 0 21 33 maj.23 96 1 15 47 cze.23 153 8 4 35 lip.23 245 1 20 11 sie.23 291 3 26 22 Rok 2023 wrz.23 112 2 7 7 1311

Źródło: Urząd Morski w Gdyni, oprac. RG