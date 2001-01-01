UWAGA!

----

Mazurska do remontu?

 Elbląg, Mazurska do remontu?
Fot. RG

Władze Elbląga chcą zmodernizować ostatni nieremontowany odcinek drogi nr 503, znajdującej się w granicach miasta. Na razie ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

Projekt ma przewidywać nie tylko odnowienie nawierzchni drogi, poboczy czy zatok autobusowych, ale także budowę dróg dla rowerów, przebudowę oświetlenia drogowego z doświetleniem przejść dla pieszych, odwodnienia drogi, remontu przepustów czy przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Ma dotyczyć odcinka od skrzyżowaniaz ul. Obrońców Pokoju do granic administracyjnych miasta.

Miasto czeka na oferty zainteresowanych firm projektowych do 26 września. Zwycięzca przetargu będzie miał pół roku na wykonanie dokumentacji, a następnie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego nad przebiegiem prac, które mogą potrwać nawet do 2030 roku.

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • A może pomyśleć o przygotowaniu drogi pod torowisko.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    10
    2
    joko12345(2025-09-25)
  • do 2030?! buhahaha
  • To jeszcze 5 lat łatania, ale fajnie że zmienili organizacje i przemalowali tak pasy aby jeździć po największych wybojach (Mazurska - Odrodzenia).
  • No to się milicja ucieszy, bo będzie miała więcej pacjentów do ostrzyżenia, jak będą przyciskać na nowej nawierzchni. Już teraz stoją na Mazurskiej i łapią na rogu z Aleją Odrodzenia "przestępców, którzy na "50" szaleją "70". Na tej prostej przy parku jest szczególnie niebezpiecznie, masa przechodniów, dzieci i osób starszych - tłumy po prostu. A tak poważnie to po prostu łapanka dla poprawienia statystyk milicyjnych, bo tam w ogóle powinno być "70".
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    3
    2
    pilots(2025-09-25)
  • Towarzysz nakretka ostatnio pial z zachwytu ze polozyl kawalek dywanika na osiedle w Rubnie. Ale czy widzial jak wyglada dojazd do miasta od tego dywanika? Przeciez te dziury to sa wyrwikoła. Od rubna do skrzywowania z al. Odrodzenia jest droga zmasakrowana. A i od AL. Odrodzenia do Browaru niedlugo znow wylacza pas z ruchu bo idzie zima i znow wywali dziury w tych standardowych miejscach. Tym miastem rzadza nieudacznicy i to trzeba jak najszybciej zmienic bo kolejne lata ich nierzadow sprowadza to miasto do miana wiochy i nastepnym razem bedziemy wyborac burmistrza.
  • Gdyby to były wolne i niezależne media to jakiś dziennikarz mógłby podsumować inwestycje w Elblągu. Za pisu gdy w 2022 po wprowadzeniu pisowskiego ładu budżet Elbląga wynosił 600 mln oraz 2024 gdy budżet Elbląga pierwszy raz w historii przekroczył MILIARD. Tak pis zabierał pieniądze Polakom
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    1
    Wystarczy nie kraść(2025-09-25)
Reklama
 