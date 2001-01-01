Mazurska do remontu?

Władze Elbląga chcą zmodernizować ostatni nieremontowany odcinek drogi nr 503, znajdującej się w granicach miasta. Na razie ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

Projekt ma przewidywać nie tylko odnowienie nawierzchni drogi, poboczy czy zatok autobusowych, ale także budowę dróg dla rowerów, przebudowę oświetlenia drogowego z doświetleniem przejść dla pieszych, odwodnienia drogi, remontu przepustów czy przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Ma dotyczyć odcinka od skrzyżowaniaz ul. Obrońców Pokoju do granic administracyjnych miasta.

Miasto czeka na oferty zainteresowanych firm projektowych do 26 września. Zwycięzca przetargu będzie miał pół roku na wykonanie dokumentacji, a następnie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego nad przebiegiem prac, które mogą potrwać nawet do 2030 roku.