Miasto ma nowy pomysł na działkę przy ul. Świętego Ducha

Miasto chce zmienić plan zagospodarowania dla działki położonej w narożniku ul. Świętego Ducha i bulwaru Zygmunta Augusta i wystawić ją w przetargu na sprzedaż.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przeznaczenie tej działki to strefa usług publicznych, a funkcją preferowaną są "usługi publiczne kultury i administracji". Obecny plan wskazuje także na uzupełnienie pierzei ulicy Świętego Ducha o kamienice dla archiwum miejskiego. Miasto chce ten plan zmienić i wystawić działkę (powierzchnia 0,21 ha) na sprzedaż.

- Plan powstaje dla ustalenia nowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, mając na względzie obecne uwarunkowania gospodarczo-ekonomiczne. Projekt przeznacza całość terenu (0,21ha) pod funkcje usługowe i uzupełniające je, czyli takie jak: zieleń towarzysząca zabudowie, sieci i obiekty infrastruktury technicznej, miejsca parkingowe w budynku lub w garażu podziemnym – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Do 26 lipca z projektem planu zagospodarowania mogą zapoznawać się mieszkańcy: jest on wyłożony w Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności 1 (na parterze) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. - Aktualnie, po dyskusji publicznej przeprowadzonej w formie czatu i online, nikt nie wniósł uwag do ustaleń projektu planu – informuje Łukasz Mierzejewski

Do 12 sierpnia mieszkańcy mogą wnosić uwagi i zastrzeżenie do planu. Ostatecznie o zmianie planu zdecydują elbląscy radni podczas najbliższej sesji. - Inwestor będzie zobowiązany do odtworzenia na działce obiektów w zakresie kubatury i fasad frontowych od strony ulicy św. Ducha - informuje Łukasz Mierzejewski.