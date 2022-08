Mieszkańcy Osiedla Sadowa: niech deweloper wywiąże się w końcu z umów

- Deweloper nie wywiązał się z postanowień zawartych z mieszkańcami w aktach notarialnych przeniesienia praw własności nieruchomości. Zobowiązał się w nich do ostatecznego zakończenia prac budowlanych oraz wybudowania infrastruktury osiedlowej: ogrodzenia, bram wjazdowych, monitoringu zewnętrznego do końca 2021 roku - piszą mieszkańcy Osiedla Sadowa i proszą redakcję o interwencję. O wyjaśnianie sytuacji poprosiliśmy pełnomocnika inwestora El Invest Development Włodzimierz Powązka.

Bez ogrodzenia, bram wjazdowych i monitoringu

Osiedla Sadowa liczy pięć budynków. Jego budowę firma El Invest Development Włodzimierz Powązka rozpoczęła jesienią 2017 roku. Jak twierdzą lokatorzy tamtejszych bloków, deweloper do dzisiaj nie wywiązał się z postanowień zawartych w aktach notarialnych. - Deweloper zobowiązał się w nich do ostatecznego zakończenia prac budowlanych oraz wybudowania infrastruktury osiedlowej: ogrodzenia, bram wjazdowych, monitoringu zewnętrznego do końca 2021 roku. W dalszym ciągu nie wywiązał się z tego - piszą mieszkańcy Osiedla Sadowa w liście do naszej redakcji.

Twierdzą też, że nie otrzymali informacji o przewidywanej dacie zakończenia tych prac. - Również zarządca osiedla otwarcie wskazuje, iż nie jest w stanie wyegzekwować od dewelopera wskazanych zobowiązań. Pomimo że wskazany zarządca nieruchomości dokonał odbioru wszystkich pięciu budynków wchodzących w skład osiedla, to na terenie osiedla nadal funkcjonuje biuro budowy, które obecnie pełni rolę siedziby dewelopera i stanowi zaplecze biurowe służące do obsługi pozostałych inwestycji pana Powązki. Zgodnie z informacjami zawartymi w wyszukiwarce google siedziba dewelopera Włodzimierza Powązki El Invest Development znajduje się w Elblągu przy ul. Sadowej 7, tj. na terenie wskazanego osiedla. Zajmuje tym samym część gruntów wspólnych należących do mieszkańców – tłumaczą mieszkańcy Osiedla Sadowa.

"Samowolna sprzedaż miejsc parkingowych"

To nie koniec kłopotów z deweloperem – skarżą się mieszkańcy.

- Każdy nabywca nieruchomości znajdującej się na terenie Osiedla Sadowa wraz z prawem własności mieszkania otrzymał udział części gruntów wspólnych wchodzących w skład osiedla. Wysokość udziałów stanowi podstawę do naliczania wartości podatku od nieruchomości. Pomimo tego deweloper w ostatnim czasie dokonał samowolnej sprzedaży ośmiu ogólnodostępnych miejsc parkingowych, znajdujących się we wskazanych miejscach wspólnych, w wyniku czego doszło do faktycznego przeniesienia przez dewelopera nienależącego do niego prawa własności, co skutkuje nieważnością z mocy prawa przedmiotowych umów: dwa miejsca sprzedane osobom prywatnym, sześć miejsc sprzedanych właścicielowi gabinetu stomatologicznego, znajdującego się w jednym z lokali mieszkalnych, Zgodnie z planem budowy Osiedla Sadowa oraz warunkami zawartymi w wydanym przez miasto pozwoleniu na budowę, na etapie projektowania nie przewidziano lokali przeznaczonych do celów prowadzenia działalności handlowo - usługowej. Pomimo tego deweloper sprzedał jeden lokal z jednoczesnym wydaniem zgody na prowadzenie działalności gospodarczej - jest to gabinet stomatologiczny.- czytamy w piśmie, które otrzymaliśmy od mieszkańców Osiedla Sadowa.

„Płacimy za dzierżawę”

Jak przyznaje Piotr Kaczmarczyk, dyrektor sprzedaży inwestycji deweloperskich, pełnomocnik El Invest Development Włodzimierz Powązka, biuro dewelopera funkcjonuje na Osiedlu Sadowa, ale teren, na którym się znajduje, dzierżawi od wspólnoty. - Wydaje się, iż osoba rzetelnie interesująca się sprawami wspólnoty mieszkaniowej powinna wiedzieć, że fragment terenu, na którym posadowiony jest kontener biurowy El Invest od 1 stycznia bieżącego roku jest dzierżawiony z określonych przychodem miesięcznym ustalonym na rzecz wspólnoty - wyjaśnia Piotr Kaczmarczyk.

Pełnomocnik odnosi się także do kwestii sprzedaży przez dewelopera miejsc parkingowych.

- Nie rozumiem stwierdzenia, że ''deweloper sprzedaje samowolnie miejsca parkingowe''. Przecież prawo sprzedaży przez dewelopera praw do wyłącznego korzystania z poszczególnych, położonych na nieruchomości (czy to w hali garażowej, czy to na poziomie terenu) miejsc parkingowych, nabywcy potwierdzają w notarialnym akcie własności, z którym wystarczy się zapoznać - najlepiej przy podpisywaniu, ale można i później w domu, by znać odpowiedzi na rodzące się pytania. Oczywiście sprzedaż miejsc parkingowych zakończyła się w ubiegłym roku, wraz z zakończeniem sprzedaży mieszkań, według realizowanej polityki sprzedaży, iż ''każdy nabywca kupując nowe mieszkanie powinien mieć możliwość nabycia do tego mieszkania miejsca na auto''. Gdy skończyły się miejsca w halach garażowych, zaszła potrzeba sprzedaży wraz z mieszkaniami kilku miejsc na parkingu zewnętrznym - wyjaśnia Piotr Kaczmarczyk.

Szlabany, ogrodzenie i oświetlenie już...niebawem

Pełnomocnik dodaje także, że poza tymi nielicznymi wyjątkami, "zdecydowana większość miejsc zewnętrznych nie została objęta umową o korzystanie z części wspólnych i została przekazana nieodpłatnie przez dewelopera na rzecz wspólnoty i jest dostępna do swobodnego parkowania przez wszystkich mieszkańców". - Co do kwestii prowadzonej w jednym z lokali praktyki stomatologicznej - teorie o ''wydawaniu przez dewelopera zgody na prowadzenie działalności'' nie mają potwierdzenia w faktach. Wszystkie lokale na Osiedlu Sadowa sprzedaliśmy jako lokale mieszkalne i przy żadnym z nich nie zamierzaliśmy się wypowiadać w przedmiocie wyrażania zgody lub zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Nabywca lokalu realizując swoje prawo własności do niego może prowadzić w nim nieuciążliwą działalność gospodarczą, na przykład właśnie prywatną praktykę lekarską i to nabywca dokonuje w tym celu ewentualnych adaptacji, czy zgłasza w urzędzie miejskim fakt prowadzenia w lokalu mieszkalnym działalności – zaznacza pełnomocnik dewelopera.

W jaki sposób deweloper tłumaczy brak do tej pory ogrodzenia, bram wjazdowych i monitoringu na osiedlu? - Odnosząc się do ostatniej poruszonej kwestii - szlabany wjazdowe na osiedle są już w trakcie konfigurowania dostępów dla mieszkańców, dostarczone są już ostatnie elementy ogrodzenia i oświetlenia osiedla, które w najbliższych dniach zostaną zamontowane - wyjaśnia Piotr Kaczmarczyk.

