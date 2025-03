Mieszkania na wynajem. Miasto przeprowadzi rekrutację

Władze Elbląga nawiązały współpracę ze spółką PFR Nieruchomości, która buduje przy ul. Legionów mieszkania na wynajem, umowa ma być podpisana jeszcze w marcu. W czwartym kwartale tego roku samorząd ma przeprowadzić nabór wniosków dla zainteresowanych mieszkańców.

- Dzięki nawiązaniu współpracy mieszkanki i mieszkańcy będą mieli dostęp do 148 nowych mieszkań w dobrej lokalizacji, wyposażonych we wszystkie niezbędne sprzęty i urządzenia tzw. mieszkanie. „pod klucz”. Propozycja mieszkań na wynajem skierowana jest do rodzin/osób w każdym wieku o średnich dochodach, nie posiadających zdolności kredytowej i nie kwalifikujących się do otrzymania mieszkania z zasobu gminy. Każdy najemca będzie mógł ubiegać się o rządową dopłatę do czynszu w kwocie od 300 – 700 zł wypłacaną przez BGK co miesiąc przez okres 15 lat pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych – informuje Joanna Urbaniak, kierownik Biura Prezydenta Elbląga.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała w sprawie „Zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych wybudowanych w Elblągu w ramach inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju realizowanej przez MDR Inwestycje 12 Sp. z o.o.”

- W marcu zostanie podpisana umowa o współpracy ze Spółką MDR Nieruchomości, która finansuje z funduszy inwestycyjnych inwestycje mieszkaniowe w całej Polsce, w tym obecnie w Elblągu. W kwietniu natomiast zostanie złożony wniosek do BGK na dopłaty do czynszu – informuje Joanna Urbaniak.

Nabór wniosków dla 148 rodzin przeprowadzony zostanie w czwartym kwartale w formie elektronicznej. System elektroniczny Olimp dostarczy Elblągowi Spółka PFR Nieruchomości. Po weryfikacji wniosków zostanie ogłoszona lista najemców.

- Stawkę czynszu za najem lokali mieszkalnych ustali Spółka PFR Nieruchomości i będzie to cena rynkowa. Przed zawarciem umowy najmu najemca będzie miał obowiązek wpłacić kaucję w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu – zapowiadają władze miasta.